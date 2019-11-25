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25.11.2019 - 10:38 |

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Kış mevsiminin habercisi olan brokoli, sağlık açısından çok yararlı bir besin olsa da birçok insan tarafından sevilmiyor. Sizin için brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifini paylaştık.

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Soğuk havalarda ortaya çıkan ve evimize alırken tereddüt yaşadığımız brokoliyle barışmaya ne dersiniz? Birbirinden lezzetli olan brokoli tariflerini mutlaka deneyin! Kremalı brokoli çorbası, brokoli wrap ve beşamel soslu brokoli gibi birçok tarifi sizin için paylaştık. İşte brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi... 

Başı çeken kremalı brokoli çorbası

Malzemeler:

-2 demet brokoli
-1 adet soğan
-6 su bardağı su
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber
-2 yemek kaşığı krema
-1/4 demet dereotu

Nasıl yapılır?

-Soğanları küp küp doğrayın.
-Zeytinyağını ısıtın ve soğanları hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
-Temizlenmiş, ayıklanmış brokolileri soğanlarla beraber 3-4 dakika kavurun.
-Tuzu ve karabiberi ilave edin.
-Tavuk suyunu ve suyu ilave edin. Kaynadıktan ve brokoliler yumuşadıktan sonra blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edin.
-Kremayı ilave edin ve 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Beşamel soslu brokoli

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Malzemeler:

-1 kg brokoli
-1 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay bardağı sıvı yağ
-3 yemek kaşığı un
-2 buçuk su bardağı süt
-Tuz
-Karabiber

Nasıl yapılır?

-Öncelikle brokoliyi haşlayalım ve soğumaya bırakalım, daha sonra beşamel sos için öncelikle terağını eritip sıvı yağı ekleyelim.
-Unu da ilave edip bir süre kavuralım. Ardından ocağı kapatıp sütümüzü ekleyip bir süre karıştırıp tekrar ocağı açalım ve kaynayana kadar karıştıralım.
-Piştikten sonra borcamın içine bir miktar sos dökelim üzerine rendelenmiş peyniri koyalım ve brokoliyi de doğrayarak ekleyelim.
-Daha sonra üstüne sosumuzun tamamını döküp peynirleri de serpelim.
-220 derecede kızarana dek pişirelim.

Brokoli kiş

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Malzemeler:

Kiş dolgusu için;

-1 paket krema
-1 tatlı kaşığı labne peyniri
-2 adet yumurta
-2 yemek kaşığı süt
-1/2 su bardağı lor peyniri (arzuya göre yarım yağlı beyaz peynir)
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
-1 adet küçük boy brokoli

Kiş hamuru için;

-270 gram un(2 su bardağı)
-180 gram tereyağı(soğuk)
-1 adet yumurta
-1,5 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Kiş hamurunun hazırlanışı;

-Unu geniş bir kaba eleyin.Elenen unun üzerine soğuk tereyağını küp küp porsiyonlayarak ilave edin.
-Unu parmak ucuyla tereyağıyla karıştırın.Diğer malzemeleri ekleyin ve katlayarak yoğurun.
-Hamur homojen kıvama gelince streç filme sarın ve buzdolabında 30 dk dinlendirin.
-Fırını 165 dereceye ayarlayın. Kiş hamurunuzu hafif unlayarak, iki yağlı kağıt arasında inceltin.
-Kelepçeli yuvarlak kek kalıbınızı iyice yağlayıp, hafif unlayıp kiş hamurunu kalıbın içine düzgünce yerleştirin.
-Çatalla tabana hafifçe delikler açın ve üzerine yağlı kağıt yerleştirin. Yağlı kağıdın üzerine pişirme ağırlıklarını yerleştirin (nohut, fasulye).
-10 dakika ilk pişirmeyi yapın ve fırından çıkartın.

İç harcın hazırlığı;

-Brokolileri tuzlu suda haşlayın ve suyunu iyice süzün.
-Bir kabın içine, krema, süt, labne peyniri, yumurtayı ekleyin.
-Çırpma teliyle çırpın. Haşlanmış ve soğumuş brokolileri ilave edin. Tuz ve karabiberle baharatlandırıp lor peynirini karıştırın.
-İlk pişirmesini yaptığınız kiş hamurunun içine harcı dökün ve 15 dakika daha fırınlayın.
-İç harç kendini çekene kadar soğutun ve servis edin.

Brokoli wrap

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Malzemeler:

-250 gram brokoli
-1 adet sarımsak
-2 yemek kaşığı yoğurt
-1/2 adet taze sıkılmış limon suyu
-2 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı ufalanmış rokfor peyniri
-1 adet tam buğday tortilla ekmeği
-1/4 çay kaşığı tuz
-1/4 çay kaşığı karabiber
-1 çay kaşığı pul biber
-1 çay kaşığı kekik
-1 çay kaşığı nane

Nasıl yapılır?

-Derin bir tencerede bol miktarda su kaynatın. Sap ve yaprak kısımlarını temizlediğiniz brokolileri, kaynar suda 6-7 dakika kadar haşlayın.
-Kabuğunu soyduğunuz sarımsağı küçük parçalar halinde doğradıktan sonra tuzla ovun. Yoğurt, pul biber, kekik ve nane katıp karıştırın.
-Ayrı bir kasede taze sıkılmış limon suyunu zeytinyağı ve karabiberle karıştırın.
-Haşlanan brokolileri suyunu süzdürdükten sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Servis tabağına alıp zeytinyağlı ve limonlu sosla karıştırın.
-Tam buğday tortilla ekmeğini fırın ya da ocak üzerinde ısıtın. Üzerine hazırladığınız yoğurt sostan sürün.
-Ufalanmış rokfor peynirini serpiştirin. Haşlanmış brokolileri ekleyin. Tortilla ekmeğini sıkıca sardıktan sonra bıçakla ikiye bölüp servis edin.

Fırında brokolili makarna

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Malzemeler:

-1 paket kalın ve uzun boru makarna
-1/2 adet küçük boy haşlanmış brokoli
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı tuz

Beşamel sosu için:

-2 su bardağı soğuk süt
-2 yemek kaşığı un
-3 yemek kaşığı tereyağı
-1 çay kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

-120 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Nasıl yapılır?

-Derin bir tencerenin içerisine tereyağını alın, eriyince unu ilave ederek kavurmaya başlayın.
-Ardından içine azar azar sütü ekleyerek kıvam almasını sağlayın. Bir yandan sürekli karıştırmaya devam edin.
-Kıvam aldığında tuz ve karabiber ilave ederek ocaktan alın.
-Makarnayı bol suda, tuz ve zeytinyağıyla haşlayın ve süzdürün.
-Brokolileri ince ince doğrayın ve makarnayla karıştırın.
-Yağlanmış seramik fırın kabına makarnayı aktarın, üzerine beşamel sosu gezdirin. 180 derecelik fırında 5-6 dakika pişirin.
-Ardından çıkarıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ilave ederek tekrar fırınlayın. Peynirler eridiğinde ve üzeri kızardığında çıkarıp servis edin.

Brokolili pizza

Brokoliyle barışmanızı sağlayacak 6 brokoli tarifi

Malzemeler:

Hamuru için;

-1 çay bardağı ılık süt
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-1 paket yaş maya
-1 su bardağı ılık su
-Aldığı kadar un
-Tuz
-50 gr tereyağı

Üzeri için;

-200 gr sucuk
-250 gr taze kaşar peyniri
-2 adet domates
-Karabiber
-Pulbiber
-Tuz
-1 adet küçük boy brokoli
-1 tatlı kaşığı domates salçası

Nasıl yapılır?

-Yoğurma kabına biraz un koyun ve ortasını havuz gibi açın.
-Açık olan yere mayayı, şekeri ve ılık suyu ekleyerek mayayı eritin.
-Maya kabardıktan sonra, süt, tuz ve tereyağını ekleyip yoğurmaya başlayın.
-Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurun.
-Hamurun üzerine nemli bir bez örtün ve 1 saat boyunca bekletin.
-Yuvarlak pizza tepsisine yağlı kağıt serin ve beklettiğiniz hamuru elinizle tepsinin boyutuna göre yayın.
-Kenarlarına elinizle bastırarak pizza şekli verin.
-Domatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve domateslerin suyunu süzdürüp bir kaba alın.
-Sucuğu halka şeklinde doğrayıp domateslerin üzerine ekleyin.
-Üzerine tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip karıştırın.
-Kaşarı rendeleyip ayrı bir tabağa alın.
-Pizza hamurunun üzerine domates salçasını sürün.
-Salçanın üzerine de sucuklu karışımı yayın.
-Önceden 200 C’ye ısıttığınız fırında hamur hafif pembeleşene kadar pişirin.
-Piştikten sonra üzerine kaşar rendesini serpin ve çiçeklere ayırıp yıkadığınız brokolileri dizin.
-Tekrar aynı ısıda fırına sürüp kaşarlar eriyene kadar pişirin.
-Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun.

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