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11.11.2019 - 11:45 |

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Kasım ayının muhteşem meyvesi olan cennet hurmasından sağlıklı ve şekersiz tatlılar yapmak mümkün. İşte cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi...

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Trabzon hurması ya da daha eski bilinen adı ile cennet hurması veya akdeniz Hurması Kasım ayında ortaya çıkan meyvelerden biri. Sağlık açısından da yüzlerce faydası olan cennet hurması ile sağlıklı ve şekersiz tarifler hazırlayabilirsiniz. İşte cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi... 

Tarçınlı cennet hurmalı cup tarifi

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Malzemeler:

-5 olgun cennet hurması
-2 buçuk su bardağı süt
-4 yemek kaşığı buğday nisaştası
-3 yemek kaşığı bal
-1 su bardağı hindistan cevizi
-1 paket bitter çikolata
-1 tatlı kaşığı tarçın
-1 kahve fincanı çekilmiş ceviz

Nasıl yapılır?

-Cennet hurmalarını soyuyoruz ve blenderdan geçirdikten sonra süt, bal ve nişastayla birlikte bir tencereye alarak ocağın altını yakıyoruz.
-Koyulaşana kadar sürekli karıştırıyoruz. Koyulaşmaya başladığında, daha önceden rendelemiş olduğumuz bitter çikolatayı, hindistan cevizini ve
tarçını ekliyoruz.
-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıyoruz.
-Hazırlamış olduğumuz tatlıyı, cuplara bölüştürüp 1 saat kadar buz dolabında beklettikten sonra isteğe bağlı olarak krema, hindistan cevizi veya çikolatayla servis ediyoruz.

Fındıklı cennet hurmalı kek tarifi

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Malzemeler:

-3 yumurta
-4 cennet hurması
-Yarım su bardağı kırık fındık
-1 su bardağı süt
-Yarım su bardağı sıvı yağ
-1 paket vanilya
-1 paket kabartma tozu
-3 su bardağı un

Nasıl yapılır?

-Yumurta, süt ve yağı derin bir kaba koyup mikser yardımıyla çırpıyoruz.
-Ayrı bir yerde hurmalarımızı soyup 2 tanesini rendeleyerek sıvı karışımımızın içine ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz.
-Un, kabartma tozu ve vanilyayı da sıvı karışımımıza ekledikten sonra kaşıkla yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz.
-Kek kalıbımızı yağlayıp hamurumuzun bir kısmını kalıba döktükten sonra üzerine kalan 2 hurmamızı rendeliyoruz.
-Fındıklarımızı da keke ekledikten sonra (hamurun üstüne yaymayı unutmuyoruz) kalan hamur ile üzerini kapatıyoruz.
-Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz.

Cennet hurmalı muffin tarifi

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Malzemeler:

-1 yumurta
-2 tane orta büyüklükte cennet hurması (iyice olgunlaşmış olanlardan)
-1/2 çay bardağı sızma zeytinyağı
-1/2 çay bardağı kuru üzüm
-Biraz ceviz
-3 kayısı (küçük doğranmış)
-1 çay kaşığı karbonat, birkaç damla limon le köpürtülerek
-1 çay bardağı yulaf unu siyez unu ya da kinoa unu veya badem unu

Nasıl yapılır?

-Kabukları soyulmuş cennet hurmasını içindeki çekirdekleri alın ve çatal yardımıyla ezin.
-İçerisine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve 160 derece fırında pişirin.
-Cennet hurmasının kıvamı koyduğunuz una göre değişebilir.

Cennet hurmalı tart tarifi

Cennet hurmasından yapılan şekersiz 4 tatlı tarifi

Malzemeler:

Taban malzemeleri;

-1 su bardağı yulaf ezmesi
-1 su bardağı badem unu
-1/4 su bardağı bal
-3 çorba kaşığı toz kakao
-4 çorba kaşığı fındık ezmesi
-1/4 su bardağı sıcak suda yumuşayana kadar bekletilmiş hurma
-1 tatlı kaşığı tereyağı

Krema malzemeleri

-1 su bardağı soğuk krema
-1 su bardağı toz badem
1/4 su bardağı süt
-2 çorba kaşığı tereyağı
-1/4 su bardağı bal
-5 çorba kaşığı toz kakao

Servis malzemeleri;

-4 adet dilimlenmiş taze cennet hurması

 

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