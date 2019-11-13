Dilara Koçak’tan iki yeni lezzet daha!

Her zaman misafirlerine kaliteli ve lezzetli yiyecek alternatifleri sunan Starbucks, hafif ve düşük kalorili seçeneklerin yer aldığı Starbucks Fit Menü’de zengin içeriğe sahip, bol lifli, yüksek proteinli, düşük kalorili, Vejetaryen ve Glutensiz alternatifli iki yeni lezzet daha ekliyor. Menüye eklenen Hurmalı Fit Brownie ve Fit Mozaik Pasta, kaliteli ve besleyici olduğu kadar hafif seçenekler arayan ve tükettiği ürünlerin içeriğine dikkat eden misafirlerini bekliyor.

‘Starbucks Mutfak’ın Fit Menüsü’ne eklenen sağlıklı ve hafif tatlı atıştırmalıklardan, Dilara Koçak’ın özel tarifleri, hurma püresi, keçiboynuzu unu ve cevizle hazırlanan Hurmalı Fit Brownie tatlı ihtiyacını en masum şekilde karşılıyor. Fit Mozaik Pasta ise üzeri yulaf, pirinç patlağı, fındık ve cevizle kaplı; hurma, pekmez, kakao ve bademle hazırlanarak yeni yıla fit girmek isteyenlerin bir numaralı tercihi olacak.

Büyük ilgi gören ve Dilara Koçak imzası taşıyan Fit Menü’de hafif ve düşük kalorili salatalardan wraplere ve tatlılara kadar birçok seçenek yer alıyor.