Estetik kaygılarla gelen hastalarımızın bir kısmının şikayeti, dişler arasındaki boşluklardır. Özellikle ön dişler arasındaki seyreklikler, estetik olarak rahatsızlık verdiği gibi aynı zamanda konuşma sırasında dil ve diş destekli harfleri söylerken sesleri doğru çıkartamamamıza hatta bazen tükürüklerin saçılmasına sebep olabilmektedir. Oldukça rahatsız edici olan bu durumun birden fazla tedavi şekli vardır. Her zaman olduğu gibi önce sebebi araştırmak gerekir. Evet bu dişler ayrık ama neden?

Bazen çeneler büyüktür dişler ise küçük, bu sebeple dişler arasında boşluklar oluşur. Bu boşluklar eğer hastayı rahatsız etmiyorsa öylece bırakılmasında bir sakınca görmüyorum. Fakat hastanın şikayeti varsa estetik kompozit dolgularla, dişinize herhangi bir düzenleme yapmadan kapatılabilir. Diğer bir seçenek ise geçen haftaki yazımda detaylı bir şekilde bilgilendirmesini yaptığım laminate veneer kronlardır. Yaprak porselenler, hastanın koşulları göz önüne alınarak, dişlerde hiçbir düzenleme yapmadan veya ufak şekillendirmelerle yapılabilmektedir.

Bazı durumlarda; erken yaşlarda diş kayıpları olduğunda veya doğumsal olarak diş eksiklikleri olan hastalarda; ön dişlerin, arka bölgedeki boşluklara doğru kaymasıyla dişler arasında açıklıklar oluşabilir. Bu durumlarda ilk olarak yapılması gereken şey ortodontik tedavidir kanımca. Dişler, teller ile olması gereken yerlerine yeniden konumlandırılır. Eksik dişlerin boşlukları ise köprü protezler ile veya implantlar ile restore edilir. Eğer herhangi bir bölgede, herhangi bir sebeple diş kaybınız olduysa geç olmadan doktorunuza başvurmanızda büyük fayda vardır. Böylece ön dişlerinizde oluşma ihtimali olan ayrılmaların önüne geçebilir ve tedavi planlamasının ortodonti kısmını atlamış olursunuz.

Diğer bir sebep ise ön iki diş arasında herkeste olan dudak bağının diğer insanlara göre daha uzun ve geniş olmasıdır. Konuşma, yeme ve içme sırasında dudaklar sayısız hareket yapar. Bu hareketler sırasında iki dişin arasındaki dudak bağının yukarı ve ileri gitmesiyle, ön dişleri sağa ve sola iter. Eğer dudak bağının normalin dışında konumlandığı, henüz üst ön dişler ilk çıktığında fark edilirse ve gerekli müdahale yapılırsa, herhangi bir boşluk oluşması engellenebilir veya bir miktar boşluk oluşmuşsa bile diğer dişlerin sürmesi ile tekrar kapanabilir. 7-8 yaşında ön iki dişi yeni çıkmış çocuğunuz varsa ve ön iki dişinin ayrık olduğunu gözlemliyorsanız diş hekiminize muayene olup fikrini sormanızda büyük fayda vardır. Her hastalıkta olduğu gibi burada da erken teşhis oldukça önemlidir.

Gelelim süt dişlerine! Çocuğunuzun süt dişlerinin ayrık olması, daimi dişlerin aksine bir problem değil, bir avantajdır. Aralarında boşluklar olan süt dişi, ileride daha az belki de hiç çapraşıklık problemi olmayacağının ufak bir işareti olabilir. Çünkü ufacık pirinç tanesi gibi olan süt dişlerinin yerini yetişkin bir birey olduğunda kullanacağı iri ana dişleri alır. Dişler ilk çıktıklarında ne kadarsa çocuk büyüyüp yetişkin bir birey olduğunda da aynı boyutta olacaktır. İşte süt dişleri arasındaki boşluklar tam bu noktada avantaja dönüşür. Yeni çıkan büyük daimi dişler için yer sağlanmış olur. Yani özetle bebeğinizin dişlerinin ayrık olduğuna üzülmek ya da kaygılanmak yerine sevinebilirsiniz.

Herkese iyi haftalar diliyorum.

Diş Hekimi

Neriman Karakaş