Dışı çıtır çıtır içi ıslak: İsveç keki

Değişik kek tarifi arayanların bayılacağı ve yapılışı da klasik kek tarifi kadar basit olan İsveç keki tarifini sizinle paylaşıyoruz. Dışı çıtır çıtır olup, içi adeta ıslak kek kıvamında olan İsveç kekini mutlaka deneyin. İsveç kekini yaparken, yapım aşamasına birebir uyarsanız, sonucun kusursuz olacağına emin olabilirsiniz. İşte İsveç keki tarifi...

Malzemeler:

-100 gram tereyağı

-1 su bardağı şeker

-2 adet yumurta

-3/4 su bardağı un

-1 paket vanilya

-3 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

Üzerini istediğiniz meyve ve pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır?

-Tereyağını eriterek soğumaya bırakın. Yumurta ve şekeri 5 dakika kadar yüksek devirde çırpın.

-Un, vanilya ve kakaoyu ayrı bir kapta karıştırarak yumurta-şeker karışımına ekleyin ve güzelce karıştırın.

-Son olarak ılıyan tereyağını ekleyin ve karıştırın.

-22cm'lik yuvarlak kalıba ya da 20 x 30cm'lik dikdörtgen kalıbı yağladıktan sonra, karışımı içine dökün.

-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin ve ılıdıktan sonra afiyetle tüketin.

Püf noktası:

-Kekin dağılmaması için mutlaka kek kalıbınızı iyice yağlayın veya yağlı kağıt sererek pişirin.

-Kekiniz piştiğinde içi ıslak ve hafif akışkan kıvamlı, dışı ise keserken dağılacak kadar gevrek olmalıdır. Bu yüzden kontrollü bir şekilde pişirmenizde fayda olacaktır.

Afiyet olsun.