Toplumda iktidarsızlık olarak bilinen “erektil disfonksiyon” her 100 erkekten 10’unu etkilemektedir. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin çoğu utangaçlık duygusuyla tedavi olmamaktadır. Birçok tedavi yönteminin yanı sıra genellikle son çare olarak değerlendirilen penil protez (penis protez) uygulaması iktidarsızlık rahatsızlığının tedavisinde yüz güldüren sonuçlar vermektedir.

Erektil disfonksiyon sorunu, çoklukla ilerleyen yaşlarda, belirli rahatsızlıkların da etkisiyle görülmektedir. Erkek cinsel organının, birleşmede ereksiyon düzeyinin yeterli olmaması ve bu rahatsızlığın sıklıkla ya da süreklilik arz etmesi durumunda teşhis ve tedavi prosedürleri uygulanır.

Stresli ve Yüksek Tansiyonu Olan Erkekler Risk Altında

İktidarsızlığın birçok nedeni vardır. Damar sertliği, diyabet, yüksek tansiyon hastaları risk grubundadır. Ayrıca yüksek kolesterol, aşırı sigara ve alkol tüketimi, hormonal sorunlar, bazı ilaçların yan etkileri ve yaşlanma cinsel organda ereksiyon sorunlarının doğmasında etkilidir. Erkeğin psikolojik durumu ayrıca değerlendirilir. Stres, depresyon, cinsel ilişki sırasında ereksiyon probleminin tekrar yaşanma korkusu bu rahatsızlığın kronikleşmesine yol açabilmektedir.

Farklı Tedavi Seçenekleri Değerlendirilir

Muayene ve tetkikler sonrası altta yatan nedene göre farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Terapi, iğne, ilaç uygulamalarının yanı sıra cerrahi seçenek olarak penis protezleri ile rahatsızlığın ortadan kaldırılması hedeflenir.

Penis Protezi Ameliyatı

Tıbbi tedavi yöntemlerinden fayda görmeyen, rahatsızlığı devam eden hastaya penis (penil) protezi tedavisinde karar kılınmışsa bu cerrahi yöntem 1.5-2 saat sürmektedir. Çoklukla genel anestezi altında yapılan protez yerleştirme uygulaması için cinsel organın üst ya da testis arasında kesi açılır. Ameliyat öncesi tetkiklerle belirlenen vücudun reddetmeyeceği protez cinsel organ içine yerleştirilir. Hasta için farklı protez seçenekleri söz konusudur. Tek parçalı, iki ve üç parçalı protezlerden hangisinin tercih edileceğine operasyon öncesinde karar verilir.

Cinsel Birliktelik 2 Ay Beklenmeli

Ameliyattan 1-2 gün sonra hasta taburcu edilir. 48 saatlik istirahat önemlidir. Doktor kontrolleri sırasında pansumanlara da müdahale edilir. Ameliyat bölgesinin 7 gün boyunca su ile temas etmemesine özen gösterilmelidir. Ağrılar, ilaçların kontrolünde minimum seviyeye çekilir, 10 gün sonra geçmektedir. 1 hafta sonra günlük işler normal bir şekilde yapabilir. Dikişler, ortalama 10 gün sonra hekim tarafından alınmaktadır. İzler zamanla ten rengine dönerek rahatsızlık vermemektedir. Tam iyileşme süresi 1.5-2 aydır. Bu süre sonunda hasta cinsel hayatına daha mutlu bir şekilde dönebilir. Protezin tek amacı, penisin cinsel birlikteliği sağlayacak sertliğe ulaşmasını sağlamaktır.

His Kaybı Olmaz

Sperm aktarımı ve hissiyat üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. İdrar yapma konusunda çoğunlukla herhangi bir sorun yaratmayan penil protez (bilinen adıyla mutluluk çubuğu) işlemi, sertleşme sorunu yaşayan ve hiçbir ilaç tedavisine, terapiye yanıt vermeyen her yaştaki erkek için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

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