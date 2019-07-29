Diyet ve egzersizle verilemeyen bölgesel yağ dokuları, şok eden ses dalgalarıyla hedeflenip rahatlıkla yok edilebiliyor. Yağ aldırma yöntemi olan liposuction’un bir üst basamağı olan, vücuttaki taş kırma tekniğinin benzeri ve hassas, sadece yağ dokularını hedefleyen vaser lipo, hasta açısından konforlu bir operasyon ve daha hızlı bir iyileşme süreci sunmaktadır.

Bölgesel kilolarından kurtulamayanların tedavi arayışında vaser lipo ile ilgili en çok merak ettiği detayların yanıtlarını şöyle sıralayabiliriz…

Sadece Kilo Yapan Bölgesel Yağları Yok Eder

Vaser lipoda, deri altı fazla yağ hücreleri hedef alınır. Özel bir kanülle yüksek düzeyde ses dalgaları ile yağ dokusunda deyim yerindeyse şok etkisi yaratılarak erime gerçekleştirilmektedir. Doku seçici bir işlem olduğu için, diğer yapılar, yani sinir, damar ve bağ dokuları vaser lipo’da zarar görmez.

Kimler Vaser Lipo İşlemini Yaptırabiliyor?

Vaser lipo işlemi, bir vücut şekillendirme yöntemidir. Zayıflama yöntemi değildir. Vücut estetiğini bozan bölgesel fazla kilosu olan, bu yağ dokularından diyet ve egzersiz ile kurtulamayan her yaştan insan bu yöntemden fayda görebilmektedir.

Kimlere Uygulanamaz?

Obezite tedavisinde vaser lipo işlemi uygulanmamaktadır.

Vaser Lipo’nun Uygulandığı Vücut Bölgeleri

Özel ses dalgalarıyla yağları eriten bu teknik, hassas ve seçici olması nedeniyle vücudun her bölgesinde biriken yağ dokuları için yüz güldüren sonuçlar vermektedir. Karın, bel çevresi, basen, popo, bacak içi, diz içi, ayak bileği, göğüsler, sırt, kol çevresi, yüz, boyun ve gıdıda biriken kilolardan bu yöntemle kurtulmak mümkündür.

Bu İşlemin Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

Sadece yağ dokusunu etkilediği için morarma daha az gerçekleşmekte ve 1 hafta ila 10 gün sonra minimum düzeye inmektedir. Ayrıca ödem oluşumu daha hafif olmakta, 10 gün sonra operasyon bölgesindeki incelme büyük ölçüde fark edilmektedir. İyileşme daha hızlı olmakta, 2-3 gün sonra hasta günlük yaşamına dönebilmektedir.

Vaser Lipo Uygulanan Bölgelerde Yağlar Tekrar Oluşuyor mu?

İşlem, yağ hücrelerini hedef aldığı için sonuçlar kalıcı oluyor. Bu kalıcılığın ömrü, hastanın beslenme ve egzersiz düzeniyle orantılıdır. Eritilen hücreler dışarı çekildiği için tekrar oluşmuyor. Dolayısıyla yağların büyüme ve yayılma riski de ortadan kaldırılmış oluyor.

Yağlar Nasıl Dışarı Alınıyor?

Eritilen fazla yağ dokusu, liposuction yöntemi ile ince kanüller sayesinde dışarı çekiliyor.

Selülit Görüntüsü Kayboluyor mu?

Vaser lipo işlemi, cilt altı hattında yüksek düzeyde eşit görünüm sağlamaktadır. Selülit görüntüsünün genellikle önemli ölçüde azalmasında fayda sağlayabilmektedir.

Vaser Lipo İşlemi Yaz Aylarında Yaptırılır mı?

Vaser lipo ile vücut şekillendirme yöntemi her mevsim yaptırılabilen bir operasyondur. Yaz aylarında ilk 1 hafta güneşten korunmak önemlidir.

Operasyon Kaç Saatte Tamamlanıyor?

İşlem yapılacak bölgenin çokluğuna, yağ miktarına göre operasyon süresi değişmektedir. Genellikle 1 saat sürmektedir. Ancak birden çok bölge söz konusu ise operasyon süresi de uzamaktadır.

Hangi Anestezi Seçeneği Uygulanır?

Tek bir bölgeye, az miktardaki yağ dokularına işlem yapılacaksa lokal anestezi altında vaser lipo ile yağlar yok edilir. Birden çok bölgeye, örneğin, karın, basen, bel çevresine aynı anda işlem yapılması söz konusu olduğunda genel anestezi tercih edilebilmektedir.

Vaser Lipo Sonrası Korse Kullanımı

Yağları alınmış bölgenin estetik görüntüsüne kavuşması ve dokuların oturması için ortalama 3 hafta korse kullanımı gerekir.

Tam İyileşme Süresi

Operasyonun büyüklüğüne göre, işlemden sonraki 1 ila 1.5 ayda tam iyileşme sağlanmaktadır.

Dikiş İzi Olur mu?

Ses dalgaları ve yağların dışarı çekilmesi için ciltte açılan kesi boyutu milimetriktir. Dolayısıyla dikiş atılmaz ve dikiş izi söz konusu değildir.

Alınan Yağlar, Yağ Naklinde Kullanılır mı?

Vaser lipo’nun önemli faydalarından biri de alınan fazla yağ dokusunun, vücudun alt ve üst kısmına, yüz bölgesine transfer edilerek, estetik açıdan istenilen dolgunluk ve hacmin elde edilebilmesine imkân sağlamasıdır.

Size yakışan, abartısız ve doğal estetiğe dair yeni yazımızda görüşmek dileğiyle…

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