Değerli Okurlarım,

Sonbahar aylarında günlerin kısalması ve sıcaklıkların belirgin bir şekilde düşmesi duygu durumunda dalgalanmaları beraberinde getirebiliyor. İlkbahar ve yaz aylarında güneş ışınlarından aldığımız mutluluk hormonu serotoninin sonbaharla birlikte yitirilmeye başlaması, uyku halini ve duygu bunalımını beraberinde getirebiliyor. Bu depresyon durumundan doğru beslenmeyle kurtulabilmek mümkün!

Bu köşe yazımda sonbahar depresyonuna ve bu duygu bunalımını atlatmak için nasıl beslenilmesi gerektiğine değineceğim.

Karanlık Günlere Teslim Olmayın

Sonbahar depresyonu olarak tanımlanan duygu bunalımı; günlerin kısalması, bulutlu ve kapalı havaların artması ve dış mekan aktivitelerinin azalmasıyla başlıyor. Bu mevsimde serotonin üretiminin azalmasıyla, uyku hormonu melatonin hormonun artması kişiyi yorgun, isteksiz ve karamsar bir duruma sürükleyebiliyor. Kişinin sosyal yaşamını oldukça olumsuz etkileyebilen bu durum tabii ki iş hayatında da verimsiz olmasına neden olabiliyor.

Acı Besinler ve Çikolata Mutluluk Veriyor

Sonbahar depresyonunun en büyük nedeninin güneş ışınlarından alınamayan serotonin hormonu olduğundan bahsetmiştim. Güneşli günlerin azalmasıyla bu açığı kapatmak için de mutluluk hormonu serotonin taşıyan besinler tercih edilmelidir. Çikolatanın bu etkisi zaten toplumun büyük bir kısmı tarafından bilinmektedir. Çikolatanın yanı sıra yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinler de serotonin salgılanmasını sağlar. Bu dönemlerde, salatalarda yeşilbibere daha çok yer verebilir, yemeklerde pul biber kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

Depresyona Karşı Omega 3

Yapılan birçok bilimsel çalışmalarda Omega 3’ün de ruh halini iyileştirmede etkili olduğu görülmüştür. Düzenli olarak Omega 3 tüketen kişilerin duygu bunalımı durumuyla çok az karşılaştığı sonucuna varılmıştır. Omega 3’ü en fazla barındıran yiyecek olan balık; haftada en az 2 defa tüketilmelidir. Balık tüketilemiyorsa balık yağı hapı da kullanılabilir. Ancak tabii ki balık tüketilmesi ilk tercihimiz olacaktır. Ayrıca ceviz ve keten tohumu gibi besinlerde de Omega 3 mevcuttur.

En Rahatlatıcı Meyve Muz

Sonbahar depresyonu gibi duygu bunalımının yaşandığı durumlarda meyve olarak ise muz tüketmeye özen gösterilmelidir. Çünkü vücut, muzun içerdiği bir protein olan triptofanı mutluluk hormonu seretonine çevirir. Bu nedenle de kişi muz yedikten sonra ruh hali düzelir, gevşer ve kendini mutlu hisseder.

Özetleyecek olursak sonbahar aylarında yaşanan hava değişimleriyle birlikte karşımıza çıkan sonbahar depresyonundan doğru besinleri seçerek kurtulmak ve hayattan zevk alabilmek mümkün.

Sağlıklı Günler Dilerim…

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar

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