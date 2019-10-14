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14.10.2019 - 14:42 |

Hakan Akkaya deri & moda rüzgarı estirecek

16 /18 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 2.Leshow İstanbul Fuarının Kreatif Direktörlüğünü üstlenen Hakan Akkaya 16 Ocak Akşamı New York ve Los Angeles’tan önce yeni koleksiyonu için hazırladığı özel tasarımlarıyla açılış defilesine imzasını atacak.

Hakan Akkaya deri & moda rüzgarı estirecek

Bu yıl “Designer’s Eye” temasıyla 17 Ocak’ta başlayacak olan defilelerde önemli tasarımcılar ve üretici firmalar yılın trendlerini sergileyecekler. Cemiyet hayatının önde gelen isimleri ile yerli ve yabancı bloggerlar’ın yanı sıra 60 ülkeden 750 satın alımcının da izleyeceği defileler 18 Ocak akşamına kadar devam edecek.

Hazır giyim dünyasına farklı dokunuşlarda bulunan Hakan Akkaya’nın kreatif direktörlüğünde gerçekleşecek Leshow'da deri konfeksiyon, tekstil dış giyim, triko, ayakkabı ve çanta markalarının, yeni koleksiyonlarının sergilenecek.

16/18 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 2. Leshow İstanbul Deri & Moda Fuarının çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

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