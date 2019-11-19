Gün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey

Sabah uyandığınız da her şeyin istediğiniz gibi gitmesini istiyor ve daha olumlu bir güne merhaba demek istiyorsanız, akşamları yatmadan önce tüm alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz yeterli olacaktır. Sizin için gün sonunda 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu maddeyi paylaştık. Bu maddeleri her gün uyguladığınız takdir de daha mutlu bir sabaha uyanmanız mümkün.

Teknolojik cihazlardan uzak durun

Gece yatmadan 10 dakika önce teknolojik cihazlardan uzak durun. Kendinizle biraz yalnız kalarak düşüncelerinize odaklanarak ya da hiçbir şey yapmayarak uyumadan önce kendinize zaman ayırın.

Zihninizi boşaltın ve dinlendirin

Bitmek bilmeyen düşünceler uyumanızı engelleyebilir ya da gecenin bir yarısında uykunuzdan uyanmanıza sebep olabilir. Yatağa girmeden önce bunları düşünmeyi bırakın ve kısa bir zaman ayırarak bunları aklınızda tutmak yerine kağıda aktarın.

Kahvenizin hazırlıklarını akşamdan yapın

Sabahları kahve içmeyi birçok kişi sever ama bu kısacık işlem bile bazen oldukça zor gelebilir. Bu yüzden kahvenin hazırlıklarını akşamdan yapın. Makinenizin zamanlayıcısı varsa tüm malzemeleri koyun ve sabah demlenecek şekilde zamanlayın. Eğer kahve makineniz bunu yapamıyorsa tüm malzemeleri akşamdan ekleyin ve sabah sadece tuşa basın.

Mutfağınızı temiz bırakın

Bulaşıkları toparlayıp mutfağınıza iyi bir şekil verdiğinizi bilerek uyumak gibisi yoktur. Ancak ana işler bitse daha yatmadan önce sadece 10 dakika ayırarak hızlı bir düzenleme daha yapabilirsiniz. Hiçbir dağınıklığın olmadığı mutfağınızda sabah kahvenizi hazırlamak çok daha keyif verici olacaktır.

Yarın giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayın

Bir yere yetişecekseniz sabah uyanıp gardırobun başında vakit geçirmek sizi daha çok strese sokacak bir vakit kaybıdır. Bu sebeple ayakkabıdan aksesuarlara kadar yarın ne giyeceğinizi akşamdan tasarlayın ve sabah düşünmeden sadece giyinin.

Meditasyon yapın

Dünyanın geri kalanı hakkında ve yapılacak işler hakkında düşünmeyi bırakın. 10 dakika bile olsa tüm zamanınızı kendinize ayırarak meditasyon yapıp bunu nefes egzersizleriyle destekleyin.

Esneyin

Zihinsel yorgunluğunuzun yanında fiziksel yorgunluğun da üstesinden gelmek için yatmadan önce vücudunuzu esneterek kaslarınızı rahatlatın. Esneme daha iyi bir uyku uyumanıza da yardımcı olacaktır.

Okuyun

Bir hikayeyi okumak yürümek ya da bir fincan çay içmekten daha iyi gelebilir. Günlük işlerin ve yaşamın stresiyle olan bağlantıyı kesmek için uyku saatinden daha iyi bir zaman olabilir mi?

Duyularınıza odaklanın

Farkındalık kazanmak adına birkaç dakika da olsa duyma, koklama, dokunma, tat alma ve görme duyularınıza odaklanın. Bunu yatmadan önce bir rutine dönüştürün. Mesela yüzünüzü yıkarken suyu hissedin, vücut yağınızın kokusunu içinize çekin ya da içtiğiniz suyun tadına varın. Her akşam yaptığınız rutin şeyleri gerçekten hissederek gerçekleştirin.

Alarmınızı ideal uyku sürenize göre kurun

Eğer uyku döngünüzü ayarlayabilirseniz sabah yorgun kalkma ihtimalinizi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İdeal uyku süreniz ne kadarsa ona göre yatarak yeterli uykuyu alabilirsiniz.