Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerPüf Noktası HaberleriGün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey
19.11.2019 - 13:45 |

Gün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey

Gün sonu hayatınızı kolaylaştıracak ve dinlenmenizi sağlayacak 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şeyi sizinle paylaştık. Her gün bunlara zaman ayırdığınız takdir de hayatınızın, bedeninizin ve zihninizin ne kadar rahatlayacağını fark edeceksiniz.

Gün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey

Sabah uyandığınız da her şeyin istediğiniz gibi gitmesini istiyor ve daha olumlu bir güne merhaba demek istiyorsanız, akşamları yatmadan önce tüm alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz yeterli olacaktır. Sizin için gün sonunda 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu maddeyi paylaştık. Bu maddeleri her gün uyguladığınız takdir de daha mutlu bir sabaha uyanmanız mümkün. 

Teknolojik cihazlardan uzak durun 

Gece yatmadan 10 dakika önce teknolojik cihazlardan uzak durun. Kendinizle biraz yalnız kalarak düşüncelerinize odaklanarak ya da hiçbir şey yapmayarak uyumadan önce kendinize zaman ayırın.

Zihninizi boşaltın ve dinlendirin

Bitmek bilmeyen düşünceler uyumanızı engelleyebilir ya da gecenin bir yarısında uykunuzdan uyanmanıza sebep olabilir. Yatağa girmeden önce bunları düşünmeyi bırakın ve kısa bir zaman ayırarak bunları aklınızda tutmak yerine kağıda aktarın.

 

Kahvenizin hazırlıklarını akşamdan yapın

Sabahları kahve içmeyi birçok kişi sever ama bu kısacık işlem bile bazen oldukça zor gelebilir. Bu yüzden kahvenin hazırlıklarını akşamdan yapın. Makinenizin zamanlayıcısı varsa tüm malzemeleri koyun ve sabah demlenecek şekilde zamanlayın. Eğer kahve makineniz bunu yapamıyorsa tüm malzemeleri akşamdan ekleyin ve sabah sadece tuşa basın.

Mutfağınızı temiz bırakın 

Bulaşıkları toparlayıp mutfağınıza iyi bir şekil verdiğinizi bilerek uyumak gibisi yoktur. Ancak ana işler bitse daha yatmadan önce sadece 10 dakika ayırarak hızlı bir düzenleme daha yapabilirsiniz. Hiçbir dağınıklığın olmadığı mutfağınızda sabah kahvenizi hazırlamak çok daha keyif verici olacaktır.

Yarın giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayın

Bir yere yetişecekseniz sabah uyanıp gardırobun başında vakit geçirmek sizi daha çok strese sokacak bir vakit kaybıdır. Bu sebeple ayakkabıdan aksesuarlara kadar yarın ne giyeceğinizi akşamdan tasarlayın ve sabah düşünmeden sadece giyinin.

Meditasyon yapın

Dünyanın geri kalanı hakkında ve yapılacak işler hakkında düşünmeyi bırakın. 10 dakika bile olsa tüm zamanınızı kendinize ayırarak meditasyon yapıp bunu nefes egzersizleriyle destekleyin.

 

Esneyin

Zihinsel yorgunluğunuzun yanında fiziksel yorgunluğun da üstesinden gelmek için yatmadan önce vücudunuzu esneterek kaslarınızı rahatlatın. Esneme daha iyi bir uyku uyumanıza da yardımcı olacaktır.

Okuyun

Bir hikayeyi okumak yürümek ya da bir fincan çay içmekten daha iyi gelebilir. Günlük işlerin ve yaşamın stresiyle olan bağlantıyı kesmek için uyku saatinden daha iyi bir zaman olabilir mi?

Duyularınıza odaklanın

Farkındalık kazanmak adına birkaç dakika da olsa duyma, koklama, dokunma, tat alma ve görme duyularınıza odaklanın. Bunu yatmadan önce bir rutine dönüştürün. Mesela yüzünüzü yıkarken suyu hissedin, vücut yağınızın kokusunu içinize çekin ya da içtiğiniz suyun tadına varın. Her akşam yaptığınız rutin şeyleri gerçekten hissederek gerçekleştirin.

Alarmınızı ideal uyku sürenize göre kurun

Eğer uyku döngünüzü ayarlayabilirseniz sabah yorgun kalkma ihtimalinizi de ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İdeal uyku süreniz ne kadarsa ona göre yatarak yeterli uykuyu alabilirsiniz. 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Toprak Tonları

Toprak Tonları
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Gelecek açısından planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme için girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.  Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Finansal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır.  Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz.  Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganKişisel Markam Ne Durumda?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluKısa Yol Arama
Beliz Göncü
Beliz GöncüBabalar ve Çocukları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklerde Gelişimsel Süreç
Nesrin Sürer
Nesrin SürerZamanı Lehimize Çevirelim
Sibel Yücesan
Sibel YücesanBu Kafa Neyin Kafası?
Şaduman Canan Karakul
Şaduman Canan KarakulErkekleri İlişkide Tutmak
Şerif Soğukbulak
Şerif SoğukbulakDekorasyonun Satışa Etkisi
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkFinesse Rinoplasti Nedir?
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanBir Gün Dünyanı Değiştirir
En Çok İzlenen Videolar
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, “Vajinismus nasıl tedavi edilir? Tedavi sonrası hamile kalınır mı?” sorularına merak edilen tüm yönleriyle cevap verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, “Vajinismus nasıl tedavi edilir? Tedavi sonrası hamile kalınır mı?” sorularına merak edilen tüm yönleriyle cevap verdi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, vajinismusun belirtileriyle ilgili bilgi verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, vajinismusun belirtileriyle ilgili bilgi verdi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, vajinismus hakkında bilgi verdi.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Gültekin, vajinismus hakkında bilgi verdi.
Evlilikte mutluluğun bireyselleşme ile ilgisi var mı?Evlilikte mutluluğun bireyselleşme ile ilgisi var mı?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20'lik dişler hakkında bilmeniz gerekenler

20'lik dişler hakkında bilmeniz gerekenler

Gün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey

Gün sonu 10 dakikada yapabileceğiniz 10 olumlu şey

Bir Kurtuluş Savaşı destanı: "Umut Ekenler"

Bir Kurtuluş Savaşı destanı: "Umut Ekenler"

The Lincoln Center Corporate Fund'ın düzenlediği galanın en şıkları

The Lincoln Center Corporate Fund'ın düzenlediği galanın en şıkları

Sıradaki Haber