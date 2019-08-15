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15.08.2019 - 11:09

Hamilelere ödemden kaçınmak için 'tuz ve şeker' uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Anne adaylarının, gebelik süresince tuz ve şekerden olabildiğince uzak durması gerekir. Ödemden kaçınmak için yine ayakları yüksekte tutmakta yarar var." dedi.

Hamilelere ödemden kaçınmak için 'tuz ve şeker' uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, anne adaylarının gebelik süresince tuz ve şekerden olabildiğince uzak durması gerektiğini belirterek, "Ödemden kaçınmak için yine ayakları istirahat halindeyken ya da çalışma esnasında daha yüksekte tutmakta yarar var. Ayağı yüksekte tutmak, tuzsuz ya da az tuzlu yemek tüketmek alınacak en önemli önlemler." dedi.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı açıklamada, hamileliklerinin son ayları yaz mevsimine denk gelen anne adaylarının çok zorlandıklarını, çoğu gebenin ödemle karşılaştığını belirtti.

Özellikle bacaklarında ve vücudunda meydana gelen şişlik ve ödemin hamilelerin hareketlerini kısıtladığına ve günlük yaşamını zorlaştırdığına dikkati çeken Buyru, "Önemli olan ödemin bir hastalığın, gebeliğe bağlı 'preeklampsi' dediğimiz gebelik zehirlenmesinin belirtisi olup olmadığının ortaya konulması. Eğer gebenin tansiyonu normal seyrediyorsa sadece ayaklarında ve ayak bileklerinde bir ödem, şişlik varsa bunun bir önemi yok. Ama tansiyon yüksekliğiyle beraberse mutlaka çok yakından izlenmesi ve belirli önlemler alınması gerekir." diye konuştu.

Anne adaylarının ödemden daha az etkilenmesini sağlamanın mümkün olduğunu ifade eden Buyru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuzdan kaçınmak gerekir. Gebeler zaman zaman tansiyonum düştü diyerek (gebelikte tansiyonun düşmesi normal) tuzlu ayran ya da tuzlu yiyeceklere yönelebiliyorlar. Bu çok doğru değil. Anne adaylarının, gebelik süresince tuz ve şekerden olabildiğince uzak durması gerekir. Çünkü düşük tansiyonun halsizlik dışında bir soruna yol açması söz konusu değil ama yüksek tansiyon hem anneyi hem bebeği olumsuz etkileyebilir. Ödemden kaçınmak için yine ayakları istirahat halindeyken ya da çalışma esnasında daha yüksekte tutmakta yarar var. Ayağı yüksekte tutmak, tuzsuz ya da az tuzlu yemek tüketmek alınacak en önemli önlemler."

"Pamuk ve keten kıyafetler tercih edin"

Prof. Dr. Buyru, yaz aylarında gebelik şikayetlerini azaltmanın bir yolunun da sıcağa uygun giyinmek olduğunu vurguladı.

Anne adaylarına pamuk ve keten kıyafetler giymeleri, sentetik giysileri tercih etmemelerini öneren Buyru, hamileleri öğlen sıcağında dışarıya çıkmamaları ve güneşten korunmaları konusunda uyardı.

Hamilelerin diğer insanlardan biraz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyduklarını bu yüzden bol sıvı tüketmeleri gerektiğine işaret eden Buyru, "Sıvı tüketirken su, soda, limonata, ayran gibi içecekler tercih edilmeli. Çok şekerli, gazlı içeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Çünkü gazlı ya da şekerli içecekler susama hissini artırıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Temiz olan denize ve havuza girmenin hiçbir sakıncası yok"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelere yaz aylarında yüzmeyi önererek, "Gebelerin her dönemde yapabileceği egzersizler, hem kilo kontrolü açısından hem gebeliğin şikayetlerini azaltması nedeniyle önemli. Yaz aylarında en çok yürüyüş ve yüzmeyi öneriyoruz. Gerek denizde gerekse temizliğinden emin oldukları havuzda yüzebilirler. Aynı zamanda sabah ve akşam yürüyüş yapabilirler." şeklinde konuştu.

Havuz suyunun temiz olmasına her zaman dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Buyru, şunları kaydetti:

"Gebelikte enfeksiyonları da düşünerek biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Gerek ilk haftalarda gerek doğuma yakın dönemde denize ve havuza girmenin hiçbir sakıncası yok. Burada önemli olan enfeksiyondan korunmak. Bunun için de denize ya da havuza girip çıktıktan sonra mayoyu değiştirmek, ıslak mayoyla uzun süre dolaşmamak önemli. Çünkü mantar enfeksiyonu, vajinal enfeksiyonlar erken doğumu ya da düşüğü etkileyebilir, tetikleyebilir."

 

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