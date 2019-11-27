Hangi sebze hangi ayda ekilir? Havuç, bezelye, ıspanak, domates, turp, patates, soğan... ne zaman ekilir?

Sebze tohumları ne zaman ekilir? Aslında bu sorunun tek bir yanıtı yok. Çünkü her sebzenin ekim dönemi farklı olabiliyor. Şu an bazıları için geç kalmış olsanız bile hala ekebileceğiniz başka sebze tohumları sizi bekliyor olabilir. Sebze tohumları ne zaman ekilir sorusunun cevabının değişiklik göstermesinin bir sebebi de ev içerisinde oluşan sıcaklık veya açıkhavada yetiştirmeyle ortaya çıkan koşullar olabilir.

Sebze ne zaman ekilir karıştırmamak için hangi ayda ne ekilir diyorsanız sizin için hazırladığımız aylara göre ekim tablosuna bakabilirsiniz. İşte sebze tohumlarını ne zaman ekmelisiniz sorusuna kolaylık katacak tablo:

Ocak: Patlıcan, maydonoz, dereotu, çeri domates, karnabahar,



Şubat: Bezelye, patlıcan, çeri domates, maydonoz, roka, karnabahar, dereotu, çarliston biber



Mart: Domates, bezelye, havuç, çeri domates, çarliston biber, beyaz kabak, dereotu, karnabahar, patlıcan, salatalık, mısır, maydonoz, roka



Nisan: Domates, bezelye, havuç, çeri domates, çarliston biber, mısır, beyaz kabak, maydonoz, dereotu, roka, karnabahar, patlıcan, salatalık



Mayıs: Domates, bezelye, fasulye, havuç, brokoli, çarliston biber, mısır, beyaz kabak, maydonoz, dereotu, roka, karnabahar, salatalık



Haziran: Fasulye, havuç, brokoli, mısır, beyaz kabak, maydonoz, dereotu, roka, karnabahar, salatalık



Temmuz: Fasulye, havuç, brokoli, mısır, maydonoz, dereotu, roka,



Ağustos: Brokoli, mısır, maydonoz, dereotu, roka,



Eylül: Mısır, maydonoz, dereotu, bakla, biberiye, kekik, lavanta,



Ekim: Bakla, dereotu,



Kasım: Bakla,



Aralık: -