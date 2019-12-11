Dekorasyonda İskandinav Stili

İskandinav stili son yıllarda sade ve işlevselliği ile dekorasyon dünyasını ele geçirdi. Temiz çizgiler, doğal malzemeler, minimalist dokunuşlar İskandinav stili denildiğinde aklımıza gelen ilk kelimeler. Bu tarzı uygularken nelere dikkat etmeliyiz? İskandinav stilinin anahtar kelimeleri nelerdir? Gibi birçok sorunun cevabına geçmeden önce huzurlu ve konforlu alanlar yaratan bir stili biraz daha yakından tanıyalım.

1950’li yılların başlarında ortaya çıkan İskandinav stili coğrafi konumun etkileri ile şekillenmiştir. İskandinav ülkelerinde uzun geçen kış mevsimlerinden dolayı aydınlık evler yaratmak önemli bir unsurdur. Güneş ışınlarından yoksun bu ülkelerde doğal ışık kullanımı bu tarzın oluşmasını sağlayan en önemli noktalardan biridir. Ayrıca İskandinav ülkelerinin coğrafi yapısı evlerde sıkça doğal malzeme kullanımına olanak sağlamıştır. Yaşam alanlarını bu stili yansıtmak isteyenler için işte birkaç püf nokta.

Fazlalıklar kapı dışarı…

İskandinav stili denilince akla ilk gelen gözü yormayan sade tasarımlardır. İhtiyaç duymadığınız eşyalardan kurtulmak bu tarzı yansıtmanızda ilk adımınız olacaktır. Karmaşadan uzak, daha minimalist evler bu tarzın odak noktasıdır.

Beyaz duvarlar

Renkler İskandinav stilinin kilit noktalarından biridir. Çünkü en kısa güne sahip ülkelerde doğan bu tarzda gün ışığı dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Uzun ve karanlık geçen kış aylarında yaşam alanlarının daha aydınlık ve parlak olabilmesi için dekorasyonda sıkça beyaza yer verilmesi bu stilin en belirgin özelliğidir. Bunun nedeni beyazın gün ışığını yansıtarak mekanların daha aydınlık olmasını sağlamasıdır. Peki sadece beyaz mı? Tabi ki de hayır. Pastel tonlar, bejler ve ahşap tonlar ile de dekorasyonunuzu destekleyebilirsiniz.

Aydınca beyaz duvarlar sergilemek istediğiniz birçok tablo, dekoratif obje veya açık raflar için güzel bir tuval olacaktır.

Doğa içeriye

Doğal malzemeler İskandinav stilinin olmazsa olmazlarıdır. Ahşap yüzeylerin girdiği her ortama sıcaklık kattığını biliyoruz. İşte bu yüzden İskandinav stiline hakim olan beyaz rengin soğukluğunu kırmak için dekorasyonda sık sık ahşaba yer verebilirsiniz. Açık ahşap tonlarında ki bir zemin bu tarzı en güzel şekilde yansıtacaktır.

Ayrıca deri, pamuk, yün gibi doğal malzemeleri de dekorasyonunuza ekleyerek konfor ve şıklık hissini yaşayabilirsiniz.

Huzurlu İskandinav stilini yansıtmanın bir başka yolu da bitkiler. Çevre dostu yaşam alanları yaratmak için bitkileri dekorasyonunuzun her alanında kullanabilirsiniz. Banyo zeminlerinde veya salonunuzdaki konsolun üzerinde... Kısacası birçok yerde yeşile yer verin.

Son dokunuşlar

İskandinav stilinde objeler minimum düzeyde tutulmalıdır. Koltuğunuzun üzerine koyacağınız yumuşak bir battaniye ve nötr tonlardaki basit desenlere sahip birkaç yastık bu tarza oldukça uyum sağlayacaktır. Şeffaf dekoratif objeler, siyah-Beyaz şeritli kumaşlar veya ahşap zeminin üzerine atacağınız yapay bir post şık birer detay olacaktır.

Aydınlatmada sade formlardaki sarkıtlardan ya da Asya kültüründen gelen beyaz kağıt fenerlerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca doğallığın yanı sıra şıklığı da seven bu stili de son yılların trendi olan rose gold etkisi altına aldı. İsterseniz aydınlatmalarınızda isterseniz birkaç objede rose gold dokunuşlar yapabilirsiniz.

Siyah- beyaz tabloları duvarlarınıza veya odanızın belli köşelerinde duvara yaslayarak sergileyebilirsiniz. Monocrom çalışmalar bu tarzı yansıtmanın en güzel yoludur. Rahatlatan İskandinav stilinin olmazsa olmazı mumlara da kesinlikle yer vermelisiniz. Yapay bir şöminenin içerisindeki farklı boyutlardaki beyaz mumlar istediğiniz huzurlu ortamı yaratmanızda size oldukça yardımcı olacaktır.

Sıcak, doğal, temiz ve rahatlatıcı. Kısacası günlük rutinden kaçmak isteyenlerin evlerinden bekledikleri tüm dekorasyon özelliklerini İskandinav stilinde bulabilirsiniz. Unutmayın önemli olan yaşam alanlarında kendimizi iyi hissetmek

Sevgilerimle

İç mimar Nilay Eker