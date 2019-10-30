İçinde yumurta, süt ve yoğurt yok: Yumuşacık açma tarifi

Gülşah Karaman-PembeNar Özel

Dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık olan; yumurta, süt ve yoğurt kullanılmadan yapılan açma tarifi için malzemeleri hazırlayın! Çok pratik olan ve az malzemeyle mükemmel lezzeti yakalayabileceğiniz yumuşacık açma tarifini mutlaka evinizde deneyin. İşte yumuşacık açma tarifi için malzemeler...

Malzemeler:

Yaş mayayı eritmek için;

-2,5 su bardağı ılık su

-1 paket yaş maya

-5 küp şeker

Hamuru için;

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Oda sıcaklığında erimiş 50 gram tereyağı

-7 su bardağı un ( yetmezse daha fazla koyabilirsiniz ancak hamurun yumuşak olması lazım)

-1 yemek kaşığı tuz

Üzeri için;

-Yarım su bardağı üzüm pekmezi

-Yarım su bardağı su

-Beyaz ve siyah susam

Nasıl yapılır?

-Öncelikle yaş mayanın üzerine ılık suyu ve şekeri ekleyip karıştırın, karışımı 10 dakika dinlendirin.

-Dinlenen mayanın içerisine sırasıyla zeytinyağını, tereyağını ve tuzu ekleyin güzelce karıştırın.

-Yavaşça unu ekleyerek katılaşana kadar çırpmaya devam edin.

-Çırpılmayacak duruma geldiğin de, elinizle hamuru iyice yedirerek yoğurun.

-Hamurun üzerini kapatın ve 45 dakika mayalanması için bekleyin.

-Mayalandıktan sonra, simit şeklini ya da örgülü açma şeklini verebilirsiniz.

-Üzeri için pekmezi su da eritin. Yaptığınız açmaları önce pekmezli suya sonra susam karışımına batırarak tepsilere dizin.

-Önceden ısıtılmış 50 derece fırında açmaları fırın kapalı olacak şekilde 10 dakika daha mayalandırın.

-Daha sonra fırınınızı 180 dereceye getirerek 30-35 dakika pişirin.

-Üstü kızaran açmaları fırından çıkarın ve üzerini bir bezle örtün.

-Ilıdıktan ve çektikten sonra açmalarınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.