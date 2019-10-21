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21.10.2019 - 11:46 |

İlham panosu: Gösterişli kollar

Güçlü omuzlar, kabarık kollar ve yeni tasarımlar! Bu sezon bütün gözler kollar için yapılan tasarımlarda olacak.

İlham panosu: Gösterişli kollar

Tek düzelikten çıkmak adına birçok yeni akım başlatılıyor. Yeni kol tasarımları ise bunlardan biri. Güçlü omuzlar, kabarık vatkalar zaten geçmişten bugüne hayatımızdaydı. Ancak bu sezon her zamankinden daha fazla kollara öncelik veriliyor.

Birçok ceket ve abiye zaten vatkalar ile kullanılırken; artık bunu gömlek ve bluzlarda da görüyoruz. 80'lerin adı ile sıkça anılan ve kişiye daha geniş bir omuz ve daha ince bir bel görünümü veren bu vatkalar tasarımcılar tarafından bu sezon oldukça sık kullanılıyor.

Kollarımız sadece vatkalar ile güçlü değil. Farklı materyaller kullanılarak yapılmış ve ilgi çekici kollar; ceketlere, sweatshirtlere ve elbiselere eklendi bile! Bunun yanı sıra, bu sezon zarif kazakların kollarında bile ince şeritler, farklı desen ve tasarımlar görüyoruz.

Bu tür ilgi çekici kol detaylarına sahip olan parçalarınızı, daha sakin parçalar ile kombinleyerek tüm ilgilyi kollarınıza çekebilirsiniz.

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