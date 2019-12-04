İngiliz Tıp Birliği'nden Türk bilim insanına ödül

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı karmaşa içinde olabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili kesin kararlar vermemelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda istikrar sağlamak sizin için önemli olacaktır. Kısmetli durumları hayatınıza katmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde kendi içinize yönelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sosyalleşmek ve arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Dernekteki işlerinizi toparlamanız için fırsatınız olabilir. Gelecek hakkındaki fikirlerinizi daha da olgunlaştırdığınız bir gündesiniz. Gün içinde alacağınız destekler ilerlemeniz için fırsat yaratacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız işlerde ilerleme kaydetmek için başkalarından yardım alabilirsiniz. Üstlerinize kendinizi kanıtlamak için çalışacağınız bir gündesiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Gün içinde duygularınızı görmezden gelmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendi sınırlarınızı aşmak ve yeni şeyler denemek isteyebilirsiniz. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Hayatınıza başka bir bakış açısıyla bakmak durumu anlamak için iyi gelebilir. İşlerinizde ilerleme kaydetmek için istikrarlı davranmanız gerekebilir. Gün içinde şanslı koşullar oluşabilir. Bunları iyi değerlendirmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün borç alacak ilişkileri gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Sizi endişelendiren durumlara daha dikkatli bakmanızda fayda var. Kendinizi zor durumlara sokmamaya çalışın. Gün içinde gelen destekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün eşinizle ilgili konularda daha kararsız davranabilirsiniz. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yoğunlaştığınız işlerin sorumluluğunu başkasına teslim etmeyin. Davalar gündeme gelebilir. Ortağınızla ilgili konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün çalışma koşullarınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla iyi organize olmanız gereken durumlar olabilir. İşlerinizde istikrar sağlamak için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran konularda risk almayın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde duygularınızı kontrol etmeye çalışın. İstemeden söylediğiniz sözler, daha sonra sizi zor duruma sokabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Riskli durumlardan kaçınmalısınız. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba göstereceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi konularda hassas dengeler olabilir. Konuştuğunuz kişileri anlayarak yaklaşmanızda fayda var. Kendi iç sesinize kulak verin. Uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. Zorlandığınız durumlarda yardım almalısınız. Duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bazı şeyleri akışa bırakmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Karşınızdaki kişiler sizi etkileyebilir. Konuşmalarınızda ne istediğinizi düzgün ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Kısmetli durumlar oluşabilir. Yakın çevrenizden destek görebilirsiniz. Ticari konulara özen göstermelisiniz. Gün içinde kardeşlerinizle zaman geçirmek sizi rahatlatacak.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlayabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konuları daha çok parlatmak isteyebilirsiniz. Aldığınız yardımlarla bunu daha rahat yapabilirsiniz. Parasal konular kafanızı kurcalayabilir. Yeni kaynak arayışına girebilirsiniz. Maddi konularda duygusal davranamamaya çalışın.Devamını Oku Devamını Oku