Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri KBB nedir, neye bakar? Kulak burun boğaz hastalıkları bölümü (otorinolarengoloji) doktoru hangi hastalıklara bakar?
18.12.2019 - 16:53 |

KBB nedir, neye bakar? Kulak burun boğaz hastalıkları bölümü (otorinolarengoloji) doktoru hangi hastalıklara bakar?

Birçoğumuz hastalandığımızda hangi doktora gideceğimizi pek bilemeyiz. Özellikle Kulak Burun Boğaz yani KBB bölümü hep kafaları karıştırır. "Kulak Burun Boğaz hangi hastalıklara bakar? KBB ne demek?" sorusu internette sıkça araştırılıyor. Kulak, burun ve boğazda ortaya çıkan hastalıkları teşhis ve tedavi eden KBB bölümü hakkında işte merak edilenler...

KBB nedir, neye bakar? Kulak burun boğaz hastalıkları bölümü (otorinolarengoloji) doktoru hangi hastalıklara bakar?

Kulak burun boğaz en eski tıbbi uzmanlık alanıdır. Kulak burun boğaz hastalıkları ve hastalıkları her yaşta veya cinsiyette insanlarda görülebilir. Kulak burun boğaz durumlarının çoğu fizik muayene ile teşhis edilebilir, bu da kulak burun boğaz uzmanlarının hasta bakımına uygulamalı bir yaklaşım benimsendiği anlamına gelir.

KBB bölümü ne ile ilgilenir?

Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı sözü edilen organların yanında baş ve boyun ile ilgili rahatsızlıklar konusunda da eğitim görmüştür. KBB bölümünün kapsamına giren yapılar kulak, burun, nazal yol, sinüsler, gırtlak, ağız, üst yutak, tükürük bezleri, troit şeklindedir.

KBB bölümü hangi hastalıklara bakar?

Kulak Hastalıkları

Kulak burun boğaz doktoru kulak ile ilgili rahatsızlıkların hem tıbbi hem cerrahi tedavi yöntemleri konusunda eğitimlidir. Bunlar duyma sorunları, kulak enfeksiyonu, denge sorunları, yüz veya kafa siniri ile ilgili bozukluklar, dış kulak ve iç kulak ile ilgili sorunları kapsar. Kulak ile ilgili hastalıklar; kulak çınlaması, kulak kiri, kulakta sıvı toplanması, dış kulak yolu iltihabı, akut orta kulak iltihabı, işitme kaybıdır. Bunların yanında KBB uzmanı kulak tümörleri, kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulak kanaması gibi sorunlarla da ilgilenir.

Burun Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz uzmanı burun akıntısı ve nezle, burunda şekil bozukluğu, burun eğriliği, burundan kan gelmesi, koku alma bozuklukları, burun estetiği, sinüzit, alerjik nezle gibi konularla ilgilenir.

Boğaz Hastalıkları

Üst solunum ve sindirim yolu veya sindirim borusu hastalıkları ve gırtlak yapısı ile ilgili sorunlar da Kulak Burun Boğaz Uzmanın alanına dahildir. Ses, solunum ve yutma ile ilgili bozukluklar da bunun içindedir. Boğaz ile ilgili hastalıklar uyku apnesi, farenjit, bademcik, horlama, bademcik iltihabıdır. KBB uzmanı aynı zamanda bademcik ameliyatı da gerçekleştirir.

Baş ve Boyun Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz uzmanları baş ve boyun yapılarındaki enfeksiyona ve tümörlere müdahale eder. Aynı zamanda yüz travmaları ve yüz biçim bozukluklarının tedavisi için de eğitilmişlerdir.

KBB bölümünden nasıl randevu alınır?

KBB bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Kampüs Halleri

    Kampüs Halleri
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde yolculuklar ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz de kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmemeniz de fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla günün yoğunluğu hakkında derin sohbetler edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekânızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle zaman geçirmek iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekânızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekânızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zekâ gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.  Kişisel hassasiyetiniz olan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz bir zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekânızla üstesinden gelmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli iletişim kurduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. Vizyonunuzu arkadaş çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Hızlı akan gün içinde pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hedeflerinize ulaşmak için kıvrak olmanız gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekânızı kullanmalısınız. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi paylaşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte sohbet etmek keyif verecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenme içine gidebilirsiniz. Gençlerle ilgili konularla ilgili gelişmeler olabilir. Akşam arkadaşlarınızla olmak iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Pınar Karahan
    Pınar KarahanFestivalleri ilişkiler bozuyor
    Betül Yergök
    Betül YergökYılın Son Notu: Gel Değişelim
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanToplumsal Dayatmalar
    Beste Sırapınar
    Beste SırapınarBir Masal Gibi!
    Büşra Fatma Gülcü
    Büşra Fatma GülcüEmpati Nedir? Nasıl Yapılır?
    İhsan Dindar
    İhsan DindarBeethoven 250 yaşında
    Op. Dr. Oytun İdil
    Op. Dr. Oytun İdilPenis büyüklüğü üzerine
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDoğru Nefes Alıyor Musun?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaKepçe Kulak Estetiği
    Nur Demir
    Nur DemirYoncanın büyülü özellikleri
    En Çok İzlenen Videolar
    Yediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği TarifiYediğim İçtim Sizin Olsun | Tek Tek Elde Açılan Su Böreği Tarifi
    Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?Senim ile Sağlığın Tadı | Evde sağlıklı cips nasıl yapılır?
    Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?Fibromiyaljide görülen belirtiler nelerdir?
    MR Füzyon biyopsisi nedir?MR Füzyon biyopsisi nedir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlişkilerimizi gözden geçirebiliriz

    İlişkilerimizi gözden geçirebiliriz

    Öksürüğe çare olacak gizli tarifi buldu!

    Öksürüğe çare olacak gizli tarifi buldu!

    Akrep burcu kadını özellikleri nelerdir?

    Akrep burcu kadını özellikleri nelerdir?

    Akrep burcu erkeği özellikleri nelerdir?

    Akrep burcu erkeği özellikleri nelerdir?

    Sıradaki Haber