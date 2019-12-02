Kış sezonunda elbise nasıl kombinlenir?

Neredeyse tüm sezonların vazgeçemediğimiz parçaları arasında yer alan elbiseler, konu kış aylarına gelince kombinlemesi zor olan bir parça olarak değerlendiriliyor.

Şüphesiz bunun sebeplerinin başında soğuk havalar geliyor. Ancak hem soğuktan korunmak hem de elbiseleriniz ile şık görünmek mümkün.

Elbiseleriniz ile uyumlu yün paltolar tercih edin. Siyah elbisenize uygun maksimum boylarda siyah bir palto ile oldukça şık gözükeceksiniz. Kombininizi büyük çerçeveli siyah gözlükler ile tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı seçimi olarak ise diz üstü çizmeler ve botlardan yararlanabilirsiniz.

Boğazlı elbiseler de kış sezonunda giyebileceğiniz modeller arasında. Bu tür elbiselerinizi yine kombinizin ana renklerine uygun aksesuarlar ile tamamlayarak küçük göndermeler yapabilirsiniz.

Mini elbiselerin en yakın arkadaşı ise kesinlikle çizmeler! Kış sezonunda mini elbiselerinizi diz üstü çizmeleriniz ile kombinlemeniz sizi hem şık gösterecek hem de soğuktan koruyacak.