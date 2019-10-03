"Kokun hala üzerimde"

Unilever’in kişisel bakım kategorisi vizyonu ve Türkiye’deki kadınlarla yaptığı birebir görüşmelerden yola çıkarak tasarladığı Pure Line Duş Jelleri, bir araya geldiklerinde sürprizler yaratan doğal özlerden oluşuyor. Tam da kadınların istediği gibi alışılagelmiş ve sürprizli içerikleri harmanlayarak müthiş ikililer sunan Pure Line Duş Jelleri, portakalın yanında buğday özü, incirin yanında beyaz gül, yaseminin yanında sarı kantaron, misket limonunun yanında paçuli, matcha yeşil çayın yanında müge çiçeği gibi 10 farklı varyantı ile tüketicileri bir koku şölenine davet ediyor.

12 saat kalıcı koku sayesinde duştaki “o his” gün boyu devam ediyor!

Pure Line Duş Jelleri, 12 saat kalıcı kokusu ile kadınların duş keyfini duştan sonra da mümkün kılıyor. Çünkü Türkiye’deki kadınlar için duş hem koku demek hem de günün stresinden uzaklaşma molası! Ve bu mola hissi gün boyu onu yalnız bırakmasın istiyor! İşte Pure Line’ın her bir varyantının kendine has kokusu, duştan sonraki 12 saat boyunca devam ediyor. Böylece kadınlar, günün en telaşlı en stresli anında, tenlerinden yayılan Pure Line Duş Jeli’nin müthiş kokusunun etkisiyle zihinlerindeki o keyifli duş anına dönerek, duştaki hissi yeniden yaşıyor. Zihindeki bu yolculuk, tüketicinin tercihine göre bazen bir buğday tarlasına, bazen bir gül bahçesine bazen de sarı kantaronlar arasına olabiliyor.

Alkol, paraben ve renklendirici yok!

İçerdiği doğal özler ve 12 saat kalıcı kokusu ile fark yaratan Pure Line Duş Jelleri, içinde olmayanlarla da dikkat çekiyor. Pure Line duş jellerinin içeriğine alkol, paraben ve renklendirici gibi maddeler bulunmuyor.

Pure Line Marka Müdürü Özge Acarbay yepyeni duş jeli markası Pure Line için şunları söyledi: “Duş kimi zaman çok hızlı bir kişisel bakım rutini gibi görünse de aslında kadınların sorumluluklarından uzaklaşıp kendileri ile baş başa kaldıkları nadir bir an ve bir keyif! Arınma, ferahlama, yenilenme keyfi! Günlük koşturmadan kaçıp tek başına kalmanın ve kendine zaman ayırabilme özgürlüğünün keyfi! Ve kadınlar bu keyfin duştan sonra da sürmesini istiyor. Pure Line’ın 12 saat kalıcı koku etkisi ile işte biz de kadınları, gün boyu yaşadıkları stres ve yoğunluk anlarından alıp, duşta yaşadıkları o hisse geri götürüyoruz. Kadınları dinleyerek, onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda onlar için en ideal duş jelini tasarladığımızı düşünüyoruz”.