Mide balonu ile obezite tedavisi

Mide balonu nedir?

Mide balonu; obezite hastalarına yeme alışkanlığını değiştirmek ve mekanik olarak doygunluk hissi vermek amacıyla uygulanır. Özellikle cerrahi tekniklerin riskli olduğu kişilerde, ameliyat ve anestezi korkusu olan kişilerde, hızlı kilo kaybı gerektiren acil durumlarda, geçici şişmanlık tedavisi gerektiren durumlarda uygulanan ameliyatsız bir obezite tedavi yöntemidir.

Mide balonu prosedürü ortalama 30 dakika içinde, sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Yumuşak ve güvenli silikon balonun içi steril serum fizyolojik (tuzlu su) ile doludur. Yerleştirilen bu balon midede tokluk hissinin oluşmasını sağlar. Yerleştirilen balon yaklaşık 6 ay sonra anestezi altında mideden çıkartılır. Mide balonunun yerleştirilme ve alınma işlemleri ayaktan tedavi prosedürleridir, hastanede kalınmasına gerek olmaz, hasta prosedürden sonra evine gidebilir.

Avantajları ve dezavantajları

Hastanın açlık hissi azaldığı için yeme ihtiyacı da azalır ve diğer diyet programlarına kıyasla başarılı bir şekilde kilo vermesi sağlanır. Prosedür diyet ve egzersizle desteklenmelidir. Hastanın sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesi ve düzenli egzersiz yapması hedeflenen başarıya ulaşılmasına yardımcı olur. İşlem yalnızca 6 aylık bir süre için geçerlidir. Bazı hastalar kısıtlayıcı prosedürlere uyum gösteremeyebilir. Özellikle başlangıç döneminde olan bulantı ve kusma görülebilir.

Vücut kitle indeksi 35 olan hastalar, cerrahi prosedürler için çekincesi olanlar, fazla kilolarından kurtulmak için azimli olan, beslenme önerilerini kabul eden ve psikolojik kriterleri karşılayan, aşırı tatlı veya aşırı yeme bozukluğu olmayan, prosedür sonrası takip programını kabul eden, reflü ya da tip II diyabet hastalığı olmayan kişiler için uygundur.

15 ile 20 kilo verilebilir

Ortalama 15 – 20 kilo hedeflense de bu oran hastanın disiplinine ve diyete uygunluğuna bağlı olarak artabilir. Mide balonu uygulamasından üç hafta sonra, cerrahın vereceği önerilere göre haftada 3 saatlik fiziksel aktivite yapılması gerekir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Mide balonu yerleştirildikten sonra yemek yavaş yenilmeli ve besini iyice çiğnenmelidir. Tokluk hissi takip edilmeli ve yemeye devam edilmemelidir. Günde 3 ila 4 öğün yemek tüketilmelidir. Yağ oranı düşük, protein açısından zengin gıdalar tüketilmelidir. Çünkü protein kas kütlesinin korunması açısından çok önemlidir. Protein eksikliği saç kaybına yol açabilir! Yemekler çeşitlendirilerek besin dengesizliği olması önlenmelidir. Diyet ve egzersiz uzmanından destek alınmalıdır. Öğünler arasında günde en az 2 litre gazsız ve kalorisiz içecek içilmelidir.

Unutulmamalıdır ki mide balonuyla hedeflenen başarıya ulaşmak için sağlıklı beslenme alışkanlığı edinilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalıdır.

Prof. Dr. Kamil Gülpınar