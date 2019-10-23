Moda devinden giyilemez işbirliği: IKEA x Virgil Abloh

Günümüz moda dünyasına yön veren ünlü tasarımcı Virgil Abloh bu kez sıra dışı bir koleksiyona imza attı. Yeni trendleri, aklımıza gelmeyecek tasarım ve figürleri moda dünyasına katan Abloh, bu kez avangart tasarımlarını dekorasyon ile buluşturdu.

Louis Vuitton'ın kreatif direktörü ve Off-White markasının kurucusu Virgil Abloh, IKEA için bir koleksiyon tasarladı. On beş parçadan meydana gelen ve MARKERAD adı verilen koleksiyon Abloh'un avangart tasarım anlayışı ve mobilya dünyasını bir araya getiriyor.

Koleksiyonda geleneksele meydan okuyan tasarımları ile masa, sandalye, ayna, aydınlatma, yatak tekstili ve dolap gibi birçok ürün bulunuyor.

Koleksiyon 4 Kasım 2019'da satışa sunulacak.