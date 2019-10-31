Narlı lezzetler: Nar ile yapabileceğiniz 4 nefis yemek tarifi

Yemesi zahmetli ancak vücuda faydaları saymakla bitmeyen narı sadece bir meyve olarak tüketmeyin, yemeklerinize ekleyerek de mükemmel bir lezzet yakalayabilirsiniz. Sizin için nar ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 4 nefis yemek tarifi paylaştık.

Narlı ve akçaağaç şuruplu kuzu pirzola





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

-2 yemek akşığı nar ekşisi

-2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

-1 diş sarımsak

-1 çay kaşığı tane hardal

-4 parça kuzu pirzola

-Kaya tuzu

-Tane karabiber ve 1/4 doğranmış taze nane

Nasıl yapılır?

-Küçük bir kapta, zeytintyağı, nar ekşisi ve akçaağaç şurubunu karıştırın.

-Sarımsakları karışıma rendeleyin ve hardalı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

-Temizlenmiş kuzu pirzolalarının üzerine tuz ve karabiber serpin.

-Etlerin her iki tarafınıda yaptığınız karışıma bulayın ve fırın poşetinin içerisine tek tek dizin.

-İster orta pişmiş, ister iyi pişmiş olacak şekilde fırında pişirmeye bırakın.

-Fırın dışında ızgara da yapabilirsiniz ya da ızgara tavasında mühürleyebilirsiniz.

-Nane ile servis etmeyi unutmayın.

İçerisinde nar saklı somon tarifi





Malzemeler:

-1 su barağı brüksel lahanası

-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

-Kaya tuzu ve karabiber

-2 yemek kaşığı nar ekşisi

-2 yemek kaşığı tatlı biber sosu

-2 yemek kaşığı nar suyu

-1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

-1 diş rendelenmiş sarımsak

-1 tutam kırmızı pul biber

-1 kiloluk büyük somon

-Servis için taze fesleğen

Nasıl yapılır?

-Büyük fırın tepsisinin içerisine brüksel lahanalarını koyun ve üzerine zeytinyağı, tuz ve

karabiber ile bulayın.

-15 dakika fırında pişirin.

-Ayrı bir kapta nar ekşisini, nar suyunu, tatlı biber sosunu, zencefili, sarımsağı, bir tutam

kırmızı pul biberi ve tuzu karıştırın.

-Brüksel lahanasını fırından çıkarın ve tam ortasına somonu ekleyin.

-Hazırladığınız karışımı somonun üzerine sürün ve 15-20 dakika 180 derece fırında istediğiniz

kıvama ulaşana kadar pişirin.

-Somonu nar taneleri ve taze fesleğen ile süsleyip servis edin.

Narlı ve kekikli fırında karnabahar tarifi





Malzemeler:

-1 adet doğranmış soğan

-3 adet doğranmış havuç

-3 adet kereviz sapı

-1 orta büyüklükte karnabahar

-5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

-1 yemek kaşığı taze doğranmış biberiye

-1 yemek kaşığı doğranmış taze kekik

-1 çorba kaşığı kıyılmış taze adaçayı

-Kaya tuzu ve taze öğütülmüş karabiber

-Yarım su bardağı tavuk suyu

-1/3 doğranmış taze maydanoz

-Yarım su bardağı kavrulmuş badem

-Yarım su bardağı nar taneleri

-Kabı yağlamak için sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Fırını önceden 150 derecede ısıtın ve fırın kabını yağlayın.

-Büyük bir kapta; soğan, havuç, kereviz, doğranmış karnabahar ve eritilmiş yereyağını karıştırın.

-Karışımı yağladığınız fırın kabına güzelce yayın ve kalan sebze suyunu üzerine ekelyin.

-Sebzeleri yumuşayana kadar ve suyunu çekene kadar 20-25 dakika kadar pişirin.

-Fırından çıkardığınız karnabaharı 5 dakika ılıması için bekleyin.

-Üzerini maydanoz, badem ve nar taneleri ekleyin.

-5 dakika daha fırınlayın. Daha sonra servis edebilirsiniz.

Narlı, mangolu ve yeşil mercimekli taco tarifi





Malzemeler:

Ana malzemesi için;

-1 adet çekirdeksiz doğranmış mango

-Yarım su bardağı nar

-2-3 yemek kaşığı doğranmış kişniş

-1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan

-1 çayk kaşığı taze limon suyu

Yeşil mercimek için;

-1 su bardağı haşlanmış mercimek

-1 adet meksika biberi (ya da yeşil köy biberi)

-1 adet ya da daha fazla minik cin biberleri

-3 diş sarımsak

-1/4 su bardağı taze doğranmış kişniş

-1 çorba kaşığı taze limon suyu

-1 adet domates

-8 adet taco

-Pul biber ve tuz

Nasıl yapılır?

-İlk olarak ana sosundan başlayın. Orta boy bir kabın içine mango, nar, kırmızı soğan, kişniş ve

limon suyunu ekleyin. Güzelce karıştırın ve tacoları hazırlayana kadar buzdolabında üzeri kapalı

şekilde saklayın.

-Daha sonra domateslerin kabuklarını soyun ve fırın kağıdına yerleştirin.

-Yanına sarımsakları ve tüm biberleri ekleyin. Fırın kağıdı ile güzelce sarın ve 5-8 dakika

fırında pişirin.

-Fırından çıkarın ve 5 dakika soğumaya bırakın.

-Biberlerin kabuklarını soyun ve tüm karışımı blendera yerleştirin.

-Üzerine kişniş ve limon suyunu ekleyin, pürüzsüz olana kadar karıştırın.

-Hazırladığınız sosun içerisine karabiber, tuz ve pul biber ekleyerek tavaya alın ve

ocakta fokurdayana kadar pişirin.

-Son aşama olarak tacoları alın ve içerisine önceden haşladığınız yeşil mercimekten ekleyin.

-Daha sonra ilk hazırladığınız narlı, mangolu karışımdan doldurun.

-Üzerine hazırladığınız sostan ekleyin ya da hazırladığınız sosu ayrı bir kapta dip sos olarak kullanın.

Afiyet olsun.