Narlı lezzetler: Nar ile yapabileceğiniz 4 nefis yemek tarifi
Sonbahar ve kışın vazgeçilmezi meyvelerinden biri olan narın yemeklerinize mükemmel bir lezzet kattığını biliyor muydunuz? Nar ile yapabileceğiniz birbirinden farklı ve lezzetli 4 nefis yemek tarifini sizin için paylaştık.
Yemesi zahmetli ancak vücuda faydaları saymakla bitmeyen narı sadece bir meyve olarak tüketmeyin, yemeklerinize ekleyerek de mükemmel bir lezzet yakalayabilirsiniz. Sizin için nar ile yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 4 nefis yemek tarifi paylaştık.
Narlı ve akçaağaç şuruplu kuzu pirzola
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
-2 yemek akşığı nar ekşisi
-2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu
-1 diş sarımsak
-1 çay kaşığı tane hardal
-4 parça kuzu pirzola
-Kaya tuzu
-Tane karabiber ve 1/4 doğranmış taze nane
Nasıl yapılır?
-Küçük bir kapta, zeytintyağı, nar ekşisi ve akçaağaç şurubunu karıştırın.
-Sarımsakları karışıma rendeleyin ve hardalı da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
-Temizlenmiş kuzu pirzolalarının üzerine tuz ve karabiber serpin.
-Etlerin her iki tarafınıda yaptığınız karışıma bulayın ve fırın poşetinin içerisine tek tek dizin.
-İster orta pişmiş, ister iyi pişmiş olacak şekilde fırında pişirmeye bırakın.
-Fırın dışında ızgara da yapabilirsiniz ya da ızgara tavasında mühürleyebilirsiniz.
-Nane ile servis etmeyi unutmayın.
İçerisinde nar saklı somon tarifi
Malzemeler:
-1 su barağı brüksel lahanası
-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
-Kaya tuzu ve karabiber
-2 yemek kaşığı nar ekşisi
-2 yemek kaşığı tatlı biber sosu
-2 yemek kaşığı nar suyu
-1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
-1 diş rendelenmiş sarımsak
-1 tutam kırmızı pul biber
-1 kiloluk büyük somon
-Servis için taze fesleğen
Nasıl yapılır?
-Büyük fırın tepsisinin içerisine brüksel lahanalarını koyun ve üzerine zeytinyağı, tuz ve
karabiber ile bulayın.
-15 dakika fırında pişirin.
-Ayrı bir kapta nar ekşisini, nar suyunu, tatlı biber sosunu, zencefili, sarımsağı, bir tutam
kırmızı pul biberi ve tuzu karıştırın.
-Brüksel lahanasını fırından çıkarın ve tam ortasına somonu ekleyin.
-Hazırladığınız karışımı somonun üzerine sürün ve 15-20 dakika 180 derece fırında istediğiniz
kıvama ulaşana kadar pişirin.
-Somonu nar taneleri ve taze fesleğen ile süsleyip servis edin.
Narlı ve kekikli fırında karnabahar tarifi
Malzemeler:
-1 adet doğranmış soğan
-3 adet doğranmış havuç
-3 adet kereviz sapı
-1 orta büyüklükte karnabahar
-5 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
-1 yemek kaşığı taze doğranmış biberiye
-1 yemek kaşığı doğranmış taze kekik
-1 çorba kaşığı kıyılmış taze adaçayı
-Kaya tuzu ve taze öğütülmüş karabiber
-Yarım su bardağı tavuk suyu
-1/3 doğranmış taze maydanoz
-Yarım su bardağı kavrulmuş badem
-Yarım su bardağı nar taneleri
-Kabı yağlamak için sıvı yağ
Nasıl yapılır?
-Fırını önceden 150 derecede ısıtın ve fırın kabını yağlayın.
-Büyük bir kapta; soğan, havuç, kereviz, doğranmış karnabahar ve eritilmiş yereyağını karıştırın.
-Karışımı yağladığınız fırın kabına güzelce yayın ve kalan sebze suyunu üzerine ekelyin.
-Sebzeleri yumuşayana kadar ve suyunu çekene kadar 20-25 dakika kadar pişirin.
-Fırından çıkardığınız karnabaharı 5 dakika ılıması için bekleyin.
-Üzerini maydanoz, badem ve nar taneleri ekleyin.
-5 dakika daha fırınlayın. Daha sonra servis edebilirsiniz.
Narlı, mangolu ve yeşil mercimekli taco tarifi
Malzemeler:
Ana malzemesi için;
-1 adet çekirdeksiz doğranmış mango
-Yarım su bardağı nar
-2-3 yemek kaşığı doğranmış kişniş
-1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan
-1 çayk kaşığı taze limon suyu
Yeşil mercimek için;
-1 su bardağı haşlanmış mercimek
-1 adet meksika biberi (ya da yeşil köy biberi)
-1 adet ya da daha fazla minik cin biberleri
-3 diş sarımsak
-1/4 su bardağı taze doğranmış kişniş
-1 çorba kaşığı taze limon suyu
-1 adet domates
-8 adet taco
-Pul biber ve tuz
Nasıl yapılır?
-İlk olarak ana sosundan başlayın. Orta boy bir kabın içine mango, nar, kırmızı soğan, kişniş ve
limon suyunu ekleyin. Güzelce karıştırın ve tacoları hazırlayana kadar buzdolabında üzeri kapalı
şekilde saklayın.
-Daha sonra domateslerin kabuklarını soyun ve fırın kağıdına yerleştirin.
-Yanına sarımsakları ve tüm biberleri ekleyin. Fırın kağıdı ile güzelce sarın ve 5-8 dakika
fırında pişirin.
-Fırından çıkarın ve 5 dakika soğumaya bırakın.
-Biberlerin kabuklarını soyun ve tüm karışımı blendera yerleştirin.
-Üzerine kişniş ve limon suyunu ekleyin, pürüzsüz olana kadar karıştırın.
-Hazırladığınız sosun içerisine karabiber, tuz ve pul biber ekleyerek tavaya alın ve
ocakta fokurdayana kadar pişirin.
-Son aşama olarak tacoları alın ve içerisine önceden haşladığınız yeşil mercimekten ekleyin.
-Daha sonra ilk hazırladığınız narlı, mangolu karışımdan doldurun.
-Üzerine hazırladığınız sostan ekleyin ya da hazırladığınız sosu ayrı bir kapta dip sos olarak kullanın.
Afiyet olsun.