Pastırma nasıl yapılır, püf noktası nedir gibi soruların cevabını sizin için yanıtladık. Evde pastırma yapmayı öğrenince bir daha marketlerden satın almayacaksınız! Yapımı zahmetli olsa da, daha sağlıklı olan bu pastırmayı mutlaka evde yapmayı deneyin. İşte evde yapabileceğiniz pastırma tarifi...

Malzemeler:

-2,5 kilo bonfile veya antrikot

-Tuz

Çemen için gerekli malzemeler;

-100 gram çemen

-100 gram kırmızı toz biber

-1 yemek kaşığı karabiber

-Yarım yemek kaşığı pulbiber

-1 yemek kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı tuz

-100 gram sarımsak (15-17 diş)

-1-1/5 litre su

Pastırma nasıl yapılır?

-Öncelikle bir tepsinin üzerine bolca tuz döküp eti üzerine koyun ve eti her yanından bolca tuzla kaplayın. (Açık bölge kalmamasına dikkat edin.)

-Tepsinin üzerine bir ağırlık koyun ve her sabah akan kanı temizleyin, bu işlemi 10 gün süreyle yapıp 10 gün sonra etin tuzunu temizleyip eti bol suyla yıkayın.

-Bir kabın içerisine su doldurup eti içine koyun ve 3 saatte bir suyu değiştirip bir gece eti bu suyun içinde bekletin.

-Ertesi günü etin üst bölümüne bir delik açıp sağlam bir ip geçirip eti 3-4 gün yüksek bir yere asarak kurumasını sağlayın. (Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi, üzerine sinekler konmaması için eti bir bezle kapatmanız.)

-Aynı gün çemeni de hazırlayıp 3-4 gün dinlenmesini sağlayın.

-Çemen için bütün kuru malzemeleri mutfak robotuna koyun ve ara ara su ekleyerek 5 dakika kadar çırpın. Çemeni 3-4 gün dinlenmeye bırakın.

-Daha sonaa etin her tarafına çemeni sürüp, boş bölge kalmamasına dikkat edin ve eti tekrar 10-20 gün asılı şekilde çemeni kuruyana kadar kurutun.

-En önemli noktalardan birisi de pastırmayı çok ince kıymanız, kalın olursa lezzetli olmaz. Şayet hepsini bitiremezseniz, gerisini buzdolabında saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun.