Pink'in olay ceketi

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Amerikalı müzik yıldızı Pink geçtiğimiz gün New York'ta görüntülendi. Pink giydiği ceket ile bir kez daha 'Ben buradayım' dedi.

Pink geçtiğimiz gün kızı Willow Sage Hart ile New York'un Tribeca bölgesinde gezintiye çıktı.

Pink her zaman tarzı ile dikkatleri çekmeyi başarsa da geçtiğimiz gün giydiği turuncu kürkler ile tamamlanan denim ceketi herkes tarafından konuşulmaya başlandı bile.

Turuncu kürk ve denimin bir arada kullanıldığı bu ilginç tasarımlı cekete 'buzz-cut' adı verilen saç kesimi ve combat botları ile bir rock yıldızı havasına sokan Pink, yuvarlak çerçeveli gözlükleri ile görüntüsünü tamamlıyor.

Turuncu rengi gelecek yıla damgasını vuran renkler arasında olacak.