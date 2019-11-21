'Prematüre Gücü' projesi büyüyerek devam ediyor

Türkiye’de doğan her 10 bebekten 1’i prematüre olarak dünyaya geliyor ve hayata büyük bir mücadeleyle başlıyor. Türkiye’nin ilk hazır bebek bezi markası Prima, prematüre bebeklerin mücadelesinde yanlarında olmak için Prematüre Gücü projesini 2 yıldır sürdürüyor. Bu kapsamda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan 100 hemşireyle 10 bin saati aşan çalışmaların sonucunda, Türkiye’nin prematürelere özel en küçük tasarladı ve 500 binin üzerindeki prematüre bezini Türkiye genelindeki hastanelere bağışladı.

Küçük kahramanların büyük mücadelesine destek olan Prima ayrıca El Bebek Gül Bebek Derneği ile iş birliği yaparak prematüre ebeveynlerinin de yanında oldu. Prematüre bebekler ve ailelerine destek olmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere aktarılmak üzere Anne Bebek Fonu’na bağış yaptı ve Anne Bebek Uyum Odası açılması için katkıda bulundu. Ayrıca Prematüre Ebeveyn Eğitim Fonu kurarak Türkiye genelinde ebeveynlere yönelik seminer ve eğitimler düzenledi.

Her bir paket, prematüre bez bağışına dönüşecek

CarrefourSa ile iş birliği gerçekleştirerek satın alınan her bir Prima paketi için prematüre bez bağışında bulunacak. Şu ana kadar 500 bini aşkın bebek bezini hastanelere bağışlayan firma, ebeveynlerin de desteği ile bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Kampanya 17 Kasım-17 Aralık 2019 tarihleri arasında satın alınan her bir paket bez için geçerli olacak.