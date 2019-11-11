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11.11.2019 - 17:37 |

Richmond İstanbul ile bir Beyoğlu düşü

İstanbul'un en önemli eğlence, kültür, sanat ve alışveriş merkezi İstiklal Caddesi üzerindeki ilk otel olma özelliğine sahip olan Richmond İstanbul, konuklarına Beyoğlu’nun tarihi dokusunu Boğazı kanatları altına aldığı manzarası ile birlikte sunuyor.

Richmond İstanbul ile bir Beyoğlu düşü

Richmond Hotels’in ilk oteli olma özelliğine sahip Richmond İstanbul, ‘İstanbul’un kalbi’ İstiklal Caddesi’nin ruhunu yaşamak isteyen tüm konuklarına yaşattığı ayrıcalıklı deneyim ile “gerçek bir Beyoğlulu”.

Binlerce yıllık bir geçmişin ortasında, onlarca milletten misafir ağırlayan Richmond İstanbul, konumu ile tarihi dokuya tanıklık etmek isteyenlerin de öncelikli tercihi. Alışveriş ve canlı gece hayatına 5 dakika yürüme mesafesindeki otel; Saint Antoine Kilisesi, Galata Kulesi, Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Pera Müzesi, Museum of Illusions ve Dünya’nın en eski ikinci metrosu Tünel’in olduğu bölgede yer alıyor.

Richmond İstanbul ‘Culturist’ ve ‘Weekendist’ programlarıyla kültür ve sanat meraklılarına avantajlı fiyatlarla konaklama imkânı sağlıyor. Büyüleyici tarihi yarımada ve Boğaz manzarası eşliğinde otelin 6. katında yer alan Bosphorus Inn restoranda servis edilen zengin kahvaltı ile misafirler güne keyifli bir başlangıç yapıyor.

 

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