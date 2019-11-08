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08.11.2019 - 17:00 |

Sarı saçların bakımı nasıl yapılır?

Doğal veya saç rengi açılarak boyanmış sarı saçlar bakımı özen gerektiren renklerden biri. İşte hem saç sağlığınızı hem de saç rengini korumak için bilmeniz gerekenler...

Sarı saçların bakımı nasıl yapılır?

Doğal veya saç rengi açılarak boyanmış sarı saçlar diğer saç tiplerine göre daha özenli bakımlar gerektirebilir. Bunun nedenleri olarak renginin bozulmaya müsait olması ve işlem görülerek elde edilen saç renginden sonra saçın oldukça yıpranması sorunu gösterilebilir.

Saçlarımızın her zaman canlı, parlak ve sağlıklı görünmesini isteriz. Hem saç sağlığınızı hem de saç rengini korumak için bunlara dikkat edin...

1. Mor şampuan

İşlem görerek elde edilen sarı saçların renk deformesi yaşamaması için haftada 1-2 kez mor şampuan ile yıkanması gerekir. Bu saçın turunculaşmasını engelleyecek ve daha küllü bir görüntü kazandıracak.

2. Protein maskeleri

İnce saç telleri diğer saç tiplerine kıyasla biraz daha kırılma eğilimindedir. Bunu önlemek için saçları güçlendirecek bakımlardan  yararlanmanız gerekiyor. Bu noktada saçın yapı taşı sayılabilecek proteinden destek alınmalı ve saç tellerindeki proteini yükseltecek ürünler kullanılmalıdır.

3. Havuza ya da denize girmeden önce saçlarınızı ıslatın

Havuzdaki klor ve diğer kimyasalların saça yapışmasını azaltmak, deniz tuzunun kurutucu etkisinden saçlarınızı korumak için havuza ya da denize girmeden önce saçlarınızı ıslatmanız gerekiyor. Böylece kimyasallar ve deniz tuzu saçınıza yapışamayacak.

4. Saç renginizi açmak için kullanılan açıcıların kullanımını azaltın

Doğal sarı saçlara sahip değilseniz, belirli süre aralıkları ile dip boyası yaptırmanız gerekiyor olabilir. Bu boyama işlemi sırasında saçlarınıza bazı açıcı ürünler uygulanacaktır. Açıcı ürünler saç tellerine oldukça zarar veren kimyasallar içerir. Saçlarınızı boyatma sürelerini mümkün olduğunca uzun aralıklar olarak belirleyin.

 

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