Yemek yazarı Sedef İybar, evde kısa sürede nasıl yoğurt yapılacağını tüm püf noktalarıyla anlattı. Süt ve süt ürünlerinden elde edilen yoğurt yediğimiz besinler arasında en yararlı ve sağlıklı gıdalardan yalnızca biridir. Fabrikada üretilenlerin yanında evde Sedef İybar'ın yöntemiyle kolayca yapabilirsiniz.. Peki evde yoğurt nasıl yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir? İşte Sedef İybar'dan evde kolay yoğurt yapmanın püf noktaları...

Malzemeler:

-2 litre çiğ süt

-2 adet kavanoz

-1 tatlı kaşığı yoğurt mayası

Nasıl yapılır?

-Öncelikle çiğ sütü ocakta kaynatın ve cam şişeye aktarıp ılıyana kadar kenarda bekletin.

-Sütün ısısını test etmek için serçe parmağınızı süte dokundurun. Eğer parmağınız yanmıyorsa sütünüz olmuş demektir.

-Kaynatıp, soğuttuğunuz sütü iki eşit kavanoza koyun.

-Yoğurt mayanızdan 1 tatlı kaşığını alarak iki kavanoza da ekleyin ve karıştırın.

-İki kavanozu kapağı açık olacak şekilde tek tek sıcak mutfak havlusuna sarın.

-Fırını 60 dereceye getirip ısınmasını bekleyin.

-Yoğurtlarınızı sarılı şekilde ısınan fırına koyun ve 5-5,5 saat arası bekletin. Fırının ayarını kapatın.

-5 saat sonunda yoğurdunuzu alın ve kapaklarını kapatıp buzdolabında 1 gece bekletin.

Dikkat etmeniz gerekenler: Sütünüzü ve yoğurt mayanızı her zaman cam şişe de veya kavanozda saklayın.

Afiyet olsun...