Bir mekanda öncelikle aranan şıklık ve konfordur. Şıklık içeri çeker, konfor ise sizi mekanda tutar. Hem şık hem konforlu bir mekansa aranan, Bahçeşehir Mr. Hookah bu konsepte uygun tasarladığımız bir proje. Hayata geçirilirken her aşamasında özel tasarım objelerle hayat bulan mekanı, gelin birlikte tanıyalım.



Yüksek tavan ve geniş büyük pencerelerle ışığı içeri taşıdığımız mekana, renklerle de canlılık ve enerji kattık. Hem koyu hem soft tonları bir potada harmanlayarak, kahveyi pembeyle, laciverti yeşille buluşturduk.



Deri ve kadife dokulu oturma grupları, farklı sohbetlere uygun tasarlandı. Uzun sohbetlere deri koltukların rahatlığı, özel tasarım yeşil kadife koltuklara ise keyifli buluşmaların izi düşsün istedik.



Aydınlatmaları farklı boyutlarda pirinçten ürettik. Müşterileri karşılayan girişteki tavana en büyüğü olmak üzere, oturma gruplarının aralarına ve tavan boyunca belli aralıklarla sarkıt lambalar yerleştirdik. Duvardaki apliklere gömme tavan aydınlatmaları da ekledik.



Mekanı duvar kullanarak ve kısıtlamalara gitmeden sütunlar ve pirinç panellerle bölümlendirdik. Endüstriyel tasarım ve oryantalist bir yaklaşımla bütünlenen mekan, yer karoları ve perdeleriyle de dikkati çekiyor.



Tavanda da farklı formlarda kullandığımız pirinç paneller mekana hem hareket katıyor, hem de güneş ışığı misali ortamı aydınlatıyor.



Mekan yeşillendirmesini, hem büyük saksılar hem de tavandan sarkıt şeklinde planladık.



Servis alanı olarak planlanan bar kısmına özel tasarladığımız seramik sütunları, mekan bütünlüğü açısından farklı noktalarda da kullandık.



Her köşe için ayrı ayrı tasarlanan aydınlatma objeleri, farklı tablo ve panellerle ortamı hareketlendiriyor.



Hem keyifli sohbetler, hem farklı bir ambiyans hem de eğlenceli vakit geçirebilmeniz için her türlü donanıma sahip Mr Hookah’da bir molaya ne dersiniz?





Şerif Soğukbulak



serif@artstyle.com.tr

instagram.com/serifsogukbulak

twitter.com/serifsogukbulak