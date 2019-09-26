Sokak hayvanları için bir araya geldiler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı’nın açış konuşmasıyla başlayan oturumda, ABD Best Friends Animal Society CEO'su Gregory Castle, hayvan kısırlaştırılmasıyla ilgili olarak kendi ülkesinden deneyimleri paylaştı.

'Önemli bir adım'

Çalıştaya katılan İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan, “Sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi için yaptığı bu çalıştay önemli bir adımdır. Bütün paydaşlar görüşlerini bildirdiler. Aslında bütün sorun ve çözüm önerileri daha önce yapılan çalışmalarda net olarak ortaya koyulmuştu. Bundan sonra yapılacak şey, İBB’nin meslek odaları, veteriner fakültesi, STK’lar ve ilçe belediyeleri ile birlikte çalışma azmi göstermesidir” dedi.

Beyin fırtınası yaptılar

Çalıştay moderasyonu, konuları, beslenme, toplanma, tedavi ve bakım, istenmeyen üreme ve kısırlaştırma, saldırgan ve yasak ırk, kayıt ve takip, şehir içi ve dışından hayvan hareketleri, sahiplendirme olarak 7 başlıkta toplayarak çalışma gruplarına paylaştırdı. Gruplar bir saat kadar çözüm yolları üzerinde beyin fırtınası yaptı. Sunumların ardından çözüm yollarını içeren bir manifesto hazırlandı.