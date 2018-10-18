Troponin nedir?
Troponin nedir sorusu merakla araştırılıyor. Kalp sağlığı ile ilgili konular arasında yer alan troponin hakkında merak edilen bilgiler şu şekilde...
Kalp hastalarının özellikle araştırdığı konular arasında yer alan troponin nedir? Troponin neden yükselir? İşte troponin hakkında merak edilenler...
TROPONİN NEDİR?
Troponin, kalp kasına özgü bir proteindir. Troponinler iskelet ve kalp kası liflerinde bulunan bir protein ailesidir. Kalp kası hasarlandığında veya kalp hücresi öldüğünde kastan kana karışır. Kalp krizinin tespit edilmesi amacıyla sıkça kullanılmaktadır.
Kan tahlillerinde ölçülebilen, troponin I ve troponin T adında iki farklı türü vardır. Her iki tür aynı amaçla kullanılsa da troponin T’nin duyarlılığı daha yüksektir.
Normal Değerleri (Referans Aralığı)
Troponin T (TnT) : <2 ng/mL
Troponin I (TnI): < 0.03 ng/mL
Not: Referans aralığı laboratuvara göre farklılık gösterebilir.
Kalp krizi geçiren bir hastada troponin düzeyleri hasardan sonraki 3 veya 4 saat içinde yükselir ve 10-14 gün süre ile yüksek kalabilir
TROPONİN YÜKSEKLİĞİ
Kalp kası hasarlandığı zaman kandaki seviyeleri yükselir.
Troponin T yüksekliği (TnT): Kalpte hasar gelişmedikçe kanda bulunması beklenmez. Kalp hasarı geliştikten yaklaşık 1-3 sonra yükselmeye başlar ve 10-14 gün boyunca yüksek seyreder. Yani kalp krizi geçiren birinin 1 hafta sonra bakılan tahlillerinde yine bu testin yüksek çıkması beklenir. TnI’ya göre daha duyarlı bir testtir.
Troponin I yüksekliği (TnI): Kalp krizinden veya kalp hasarından yaklaşık 2-6 saat sonra yükselir ve ortalama 7 gün boyunca yüksekliğini korur.