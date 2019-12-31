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31.12.2019 - 09:57 |

Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor!

Kontinans Derneği Ürodinami Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt idrar tutmanın idrar torbasının kas yapısını bozduğunun altını çizdi.

Yanlış ped kullanımı enfeksiyona yol açıyor!

Kadınlar arasında yaşlılık belirtisi olarak görülen ancak pek çok tedavisi bulunan idrar kaçırma problemi kadınların en büyük sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunu konuşmak ve insanları bilinçlendirmek için şehir şehir gezen Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü, İstanbul, Ankara ve Bursa’dan sonra İzmir’de de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Canped ve Kontinans Derneği’nin birlikte gerçekleştirdiği farkındalık projesi Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çarşı Kültür Merkezi’nde düzenlenirken, Nergis Kumbasar’ın sunumunu üstlendiği etkinlikte Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Ürodinami Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Özyurt konuşmacı olarak yer aldı. Tufan Tarcan idrar kaçırma probleminde mesane pedlerinin önemini vurgularken, Ceyhun Özyurt ise idrar tutmanın idrar torbasının kas yapısını bozduğunun altını çizdi.

Başka hastalıkların habercisi olabilir

İnsanların çevresinde gördüğü idrar kaçırma problemiyle kendilerinin yaşadığı idrar kaçırma arasında farklılıklar olabileceğine ve herkes için tedavinin aynı olmayacağına özellikle dikkat çeken Tarcan, “Zamanında teşhis koyulmadığında başınızı ağrıtacak ciddi problemler yaşanabilir. MS hastalarının yüzde 15’i idrar kaçırma problemiyle ilk olarak üroloji bölümüne geliyor. Hastayı ilk gören hekim tanıyı koymakta geç kalırsa MS hastalığında ilerleme yaşanır. Diğer önemli bir grup ise şeker hastalığı bulunanlar. Şeker hastalarının da büyük bir bölümü sık idrara çıktığı için üroloji bölümüne başvuruyor. Altında yatan neden iyi araştırılmazsa ve hasta hekime başvurmakta geç kalırsa eğer diğer organlarımızda geriye döndürülemez hasarlar ortaya çıkabiliyor.” açıklamasında bulundu.

“İdrarı tutmanın en büyük zararı idrar torbasının kas yapısının kasılma yeteneğinin gerilemesi.” diye ifade eden Ceyhun Özyurt, “Normalde bir mesane 500 CC kadar idrarı rahatlıkla biriktirebilir. Çok tutmaya bağlı olarak 1000’in üzerine çıkmaya başladığında ise idrar yapısının kas yapısı giderek zayıflamaya başlar. Bu zayıflamayla beraber yeterli kasılma göstermediği için idrarını yaptığı zaman önemli miktarda idrar içeride kalır. Bir müddet sonra idrar kapasitesi zorlandığı için idrar kaçırma yaşanır. O yüzden idrarımızı tutmak tavsiye ettiğimiz bir davranış biçimi değil.” açıklamasında bulundu. İdrar kaçırma üzerine gerçekleşen ameliyat süresinin 15 dakika ile 30 dakika arasında tamamlandığını ifade eden Özyurt, ”Bu tip ameliyatlarda spinal yani belden aşağısını uyuşturduğumuz bir anestezi yapıyoruz. Zor bir ameliyat olmasa da kilo önem arz ediyor.” dedi.

Kadınlarda erkeklere göre daha sık idrar kaçırma problemi görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Tufan Tarcan ise şöyle konuştu: “Kadınların doğuştan idrar tutan yapıları erkeklere göre daha zayıf. Çocuk doğurmaya programlanmış bir yapısı var. Erkeklerde ise idrar kaçırmanın sebeplerinin başında nörolojik hastalıklar geliyor. Yaş ilerledikçe Parkinson, inme, şeker hastalığı erkeklerde idrar kaçırmaya sebep oluyor. Prostat kanseri ameliyatlarının yan etkisi olarak da erkeklerde idrar kaçırma yaşanabiliyor. Erkekler kadınlara göre daha rahat bir şekilde doktora gelebiliyorlar. Kadınlar ise idrar kaçırmayı yaşlanmanın etkilerine bağlayarak doktora gitmeyi düşünmüyorlar. Hatta kadınlar lavaboya gitmemek için bile su içme miktarını azaltıyor. Bu davranış devam edince idrar yolu enfeksiyonunun artması kolaylaşmaktadır. Yakın zamanda idrar kaçırma problemi nedeniyle ameliyat ettiğim ve operasyon sonrası tamamen idrar kaçırması geçen bir hastam, önceden ne kadar idrar kaçırdığının yeni farkına vardığını belirtti. Hastam üzerinde inanılmaz baskı ve stres yarattığını, bu iş ortadan kalkınca ise ne kadar tesiri olduğunu hissettiğini söyledi.”

Beslenme bozukluğu idrar kaçırmaya sebep olabilir

Orta yaşın üzerindeki kadınlarda idrar yolu iltihabının (sistit) idrar kaçırmanın en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Ceyhun Özyurt, “İdrar kaçırmanın altında düzeltilebilir bir neden var mı önce onun araştırılması ve ona uygun tedavi uygulanması gerekiyor.” dedi. Beslenme bozukluğu ile beraber vücudun dengesinin değişmesi, bazı organların çalışmasını da olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu açıklayan Prof. Dr. Ceyhun Özyurt, “Düzenli beslenme her organ için önemli. İdrar kaçırma problemi yaşamamak için beslenmenize de özen göstermeniz lazım.” diye konuştu.

İdrar kaçırma problemi yaşayan hanımların mesane pedlerini hasta beziyle karıştırmamasının çok önemli bir nokta olduğunun altını çizen Tufan Tarcan, “Yanlış kullanılan her türlü koruma aracı mekanizmaya zarar veriyor. Belirli bir yaşın üzerinde idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamasının en önemli sebebi bu. Çok net olarak idrar kaçırmaya yönelik tasarlanmış mesane pedlerinin kullanılması lazım.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tufan Tarcan sözlerini şöyle tamamladı: “İdrar aslında içinde mikrop barındırmayan sıvı. Uygun olmayan bir ped kullandığınız zaman idrarla temas eden ciltte kimyasal bir tahriş oluyor. Böylelikle vajinal bölgeye bizim kendi vücudumuzda yaşayan mikropların yerleşmesini sağlıyor. O mikroplar da idrar yoluna geçerek idrar yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Mikropların dışarıdan alınıyor düşüncesi var insanlarda. O yüzden de dışarıda idrarlarını tutarak tuvalete girmek istemiyorlar. İdrar yolu enfeksiyonu sebebi dışarıdan aldığımız mikroplarla değil, bağırsaklarda yaşayan ve yaşaması gereken kendi mikroplarımız. Onlar orada yaşamazsa sindirim sistemimiz iflas eder ve ölürüz. Yanlış ped kullanımı, idrar tutma, az su içme gibi davranışlar enfeksiyonlara yol açar. Çocukluk çağında başlayan bir durum bu dışarıda tuvalete gitmeme durumu. Çok hasta görüyoruz antibiyotik içiyor ve tekrar rahatsızlandığında ‘Neden oluyor?’ diye soruyor. Mesaneyi doğru kullanma ve doğru davranmayla ancak enfeksiyonların tekrarlanması önlenebilir.”

 

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