Yeni yıl hediye setleri ile kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın

Yeni yılda hem kendini hem de sevdiklerini şımartmak isteyenler Watsons’ın yılbaşına özel hazırladığı hediye setlerine hayran kalacak. Kişisel bakımına düşkünler için iki farklı alternatifi bulunan yılbaşı setlerinin içeriğinde köpük sabun, iki adet duş jeli ve katı sabun yer alıyor.

Mandalina ve Fresh çeşitleriyle köpük sabunlar, formları ve gliserin içeren özel formülleri sayesinde elleri etkili bir şekilde temizlerken nemlendirmeye de yardımcı oluyor. Pratik tasarımı ile kolay bir kullanım sunan köpük sıvı sabun çeşitleri, hoş kokulu formülleriyle de ellerde ferah ve temiz bir his bırakıyor.

Her biri zengin formülasyona sahip Watsons markalı katı sabunlar, hoş kokuları ile mest ederken, sonbaharın gelişiyle kuruyan ve bakıma ihtiyacı olan ellerin nem ihtiyaçlarını karşılamaya da yardımcı oluyor. Setlerde; tertemiz, ışıl ışıl, hoş kokulu ve yumuşacık bir cilt için ihtiyaç duyulan bakımı sağlayan sabunların Aloe Vera ve Hindistan cevizi çeşitleri yer alıyor. Aloe Vera sabunu, içeriğindeki Aloe Vera özsuyunun nemlendirici etkisi sayesinde cilde ferah bir his kazandırıyor. Diğer alternatif sette bulunan Hindistan cevizi sabunu ise ciltte temiz ve canlı bir görünüme yardımcı oluyor, aynı zamanda sabun, suyla temas ettiği andan itibaren büyüleyici hindistan cevizi kokusunu bırakan sabun duyuları şımartıyor.

Kırmızı orman meyvelerinden ilham alan Watsons Orman Meyveli Duş Jeli, kremsi yumuşak yapısı ile duş zamanını keyfe dönüştürüyor. İçeriğindeki cildi besleyici bileşenler sayesinde cildi temizlerken derinlemesine bir bakım da sunuyor.

Watsons Çiçek Bahçeli Duş Jeli ise çiçek bahçesini duş keyfine taşıyor. Gülden lavantaya kadar birbirinden güzel kokulara sahip çiçeklerin özlerini içeren duş jeli, kolay köpüren yumuşak dokusu sayesinde cilt temizliğine yardımcı oluyor. Özel formülü sayesinde cilde ihtiyacı olan nemi sağlayan duş jeli, mükemmel kokusu ile kullanıcıları büyülüyor.

Watsons yılbaşı setleri

•Watsons Yılbaşı Seti 1: Mandalina Köpük Sabun, iki adet seyahat boyu Orman Meyveli ve Çiçek Bahçeli Duş Jeli ile Hindistan Cevizi Katı Sabun.

•Watsons Yılbaşı Seti 2: Fresh Köpük Sabun, iki adet seyahat boyu Orman Meyveli ve Çiçek Bahçeli Duş Jeli, Aloe Vera Katı Sabun.