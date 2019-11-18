Yeşil çayın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Yeşil çay nasıl demlenir, en doğru nasıl kullanılır?

Yeşil çayın faydaları artık herkes tarafından biliniyor. Ancak yeşil çayın faydaları hakkında detaylaı bilgiye sahip olan çok az insan bulunmakta… Sudan sonra faydalı olarak bilinen dünyanın en çok tüketilen içeceği olan yeşil çayın faydalarını duyduktan sonra evinizden eksik etmek istemeyeceksiniz. Gezegendeki en sağlıklıiçecek olarak bilinen yeşil çayın faydaları ve zararlarını merak ediyorsanız ve yeşil çay günde kaç bardak içilmeli sorusunun cevaplarını arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

İşte yeşil çayın faydaları

Aşağıda yeşil çayın sağlığımıza olan faydaları listelenmiştir. Yeşil çay geleneksel Çin ve Hint tıbbında yaraları iyileştirmek, sindirime yardımcı olmak, kalp ve akıl sağlığını geliştirmek ve vücut ısısını düzenlemek için kullanılmıştır.

Yakın zamandaki çalışmalar yeşil çayın potansiyel olarak kilo kaybından karaciğer bozukluklarına, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığına kadar her konuda olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

Yeşil çay kanseri önler

Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre, çaydaki polifenollerin, laboratuar ve hayvan çalışmalarında tümör büyümesini azalttığı ve ultraviyole UVB radyasyonunun neden olduğu hasara karşı koruyabileceği ortaya çıkmıştır.

Yeşil çay tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde, kanser oranları daha düşük olmakla birlikte, bu belirli popülasyonlarda veya diğer yaşam tarzı faktörlerinde kanseri önleyen yeşil çay olup olmadığından emin olmak mümkün değildir.

Bazı çalışmalar ayrıca yeşil çayın aşağıdaki kanser türlerine olumlu etkilerini göstermiştir:

Meme

Mesane

Yumurtalık

Kolorektal (bağırsak)

Akciğer

Prostat

Cilt

Mide

Araştırmacılar, yeşil çayın kanser üzerindeki olumlu etkilerinin içerisinde yer alan yüksek polifenol seviyesinin olduğuna inanıyorlar. Bununla birlikte çayın kanserli hücrelerle etkileşime giren kesin bir mekanizma olduğu da bilinmiyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda varılan sonuçlar doğrultusunda günde 2 veya 3 bardak yeşil çayın vücuttaki antioksidan seviyesini arttırarak kanseri önleyebileceğini ortaya çıkarmışlardır.

Yeşil çay sadece kısa vadede beyin fonksiyonlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda beyninizi yaşlılıkta da koruyabilir.

Parkinson ve Alzheimer hastalığını önler

Alzheimer hastalığı, insanlarda en sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Parkinson hastalığı en sık görülen ikinci nörolojik hastalıktır. parkinson hastalığı beyindeki dopamin üreten nöronların ölümüne neden olan bir hastalık çeşididir.

Yapılan araştırmalarda, yeşil çayda bulunan bileşenlerin, nöronlar üzerinde çeşitli koruyucu etkilere sahip olabileceğini ve potansiyel olarak Alzheimer ve Parkinson riskini azaltabileceğini göstermektedir.

Yeşil çaydaki biyoaktif bileşikler beyinde çeşitli koruyucu etkilere sahip olabilir. En yaygın iki nörolojik hastalık olan Alzheimer ve Parkinson riskini azaltabilirler.

Tip 2 diyabet için yeşil çay

Yeşil çay ve diyabet arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar tutarsızdır. Bazıları çay içmeyenlere göre yeşil çay içenlere yönelik tip 2 diyabet geliştirme riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir, diğer çalışmalar ise yeşil çay tüketimi ve diyabet arasında hiçbir ilişki bulunmamıştır.

Kalp Sağlığını korur

Harvard Tıp Okulu tarafından hazırlanan bir raporda yeşil çayın kalbi nasıl koruduğu ve hastalığı nasıl önlediği açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda Yeşil çayın, kalp hastalığına doğrudan katkıda bulunan kötü kolesterol seviyelerini düşürebileceğini söylüyorlar. Ancak yapılan çalışmaların çoğunda yeşil çay kapsülü kullanılmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda yeşil çayın önemli ölçüde kandaki antioksidan seviyesini arttırdığı ortaya çıkmıştır. Yeşil çayın bu özelliğe sahip olması da kalp krizi riskini de önemli ölçüde azaltmasından kaynaklanmaktadır.

Yeşil çay içenlerin % 31’inde daha düşük kardiyovasküler hastalık riskine sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Kan Basıncını Düzenler

Yeşil çayın uzun süreli kullanımı kan basıncı seviyelerini iyileştirmeye yardımcı olur. yapılan araştırmalar sonucunda kan basıncını düzenlemek için günde 3 bardak yeşil çay içilmesi gerektiğini ortaya çıkarmıştır.

Kilo Kaybını Teşvik Ediyor

Yeşil çayda bulunan antioksidanlar metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yeşil çay yağ hücrelerini harekete geçirerek yağ yakımına da yardımcı olmaktadır.

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Kilo Kaybını Teşvik Ediyor

Yeşil çay da egzersiz sırasında yağ yakımını artırabilir.

Antioksidan metabolizmayı hızlandırır, sonuçta kilo kaybına yardımcı olur. Çay ayrıca yağ hücrelerinden yağların harekete geçirilmesine yardımcı olabilir. Yeşil çaydaki aktif bileşikler bazı yağ yakma hormonlarının etkilerini artırır.

Bağışıklığı Artırır

Yeşil çaydaki bileşenler bağışıklık fonksiyonunuzu güçlendirmede önemli bir rol oynar. Yeşil çay oksitleyicilere ve radikallere karşı korur, böylece bağışıklığı arttırır.

Yeşil çaydaki EGCG, düzenleyici T hücrelerinin sayısını artırma yeteneğine sahiptir. Ve bu durum bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmeye ve otoimmün hastalıkların baskılanmasına yardımcı olur.

Sindirim Sağlığını Teşvik Ediyor

Yeşil çaydaki antioksidanlar sindirim sağlığını artırabilir. Yeşil çayda bulunan yararlı bileşenler sindirim enzimlerinin aktivitesini hızlandırır. Bu durum sonucunda sindirim sistemi hızlanır ve kabızlık sorunu ile karşı karşıya kalınmaz.

Yeşil Çay Çeşitleri Nelerdir?

Aşağıdakiler de popüler seçenekler olan yeşil çay çeşitlerini öğrenebilirsiniz.

Yasemin yeşili çayı

Fas nane yeşili çayı

Genmaicha yeşil çay

Dragonwell yeşil çay

Houjicha yeşil çay

Kukicha yeşil çay

Sencha yeşil çay

Gyokuro yeşil çay

Matcha yeşil çay

Bi luo chun yeşil çay

Yeşil çay nasıl demlenir?

Yeşil çay nasıl demlenir sorusunun cevabı oldukça basittir. Yeşil çayı evinizde demleyerek her gün tüketebilirsiniz. Ancak ilk olarak yeşil çay nasıl demlenir sorusunun cevabını bilmeniz gerekir. İşte yeşil çay nasıl demlenir sorusunun cevabı…

Yeşil çay yapraklarını alın ve bir çay süzgecine yerleştirin. Şimdi süzgeci boş bir kaba yerleştirin. Çay yapraklarının üzerine sıcak su dökün. Çay yaprağı yaklaşık 2 ila 3 dakika kadar bekletin. Serinlemesine izin verin ve ardından mükemmel bir fincan yeşil çayın tadını çıkarın.

Yeşil çaylı dondurma da hazırlayabilirsiniz. 1 fincan krema, 1/4 fincan şekerli yoğunlaştırılmış süt ve 4 adet 1 çay kaşığı yeşil çay tozu gerekir. Sadece yeşil çay tozunu 3 yemek kaşığı sıcak suyla karıştırın ve soğumaya bırakın. Kremayı sertleşene kadar çırpın. Yeşil çay karışımını 1/4 fincan tatlı krema ile karıştırın. Bu karışıma yeşil çay ekleyin ve iyice karıştırın. Bir kaba koyup dondurucuya atabilirsiniz.

Yeşil çayı kullanmak oldukça basittir. En kolay yolu çayını içmektir.

Yeşil çayın zararları

Doz aşımı belirtileri

günde 4 ile 6 bardak arasında yeşil çay içmek baş ağrısı, sinirlilik, uyku sorunları, düzensiz kalp atışı, baş dönmesi ve kasılmalara neden olur.

Hamilelik ve Emzirme Sırasında Sorun

hamilelik ve emzirme döneminde günde 2 bardak yeşil çay içmek bebeğin tehlikeye düşmesine neden olabilir. bu nedenlerden dolayı hamileyken yeşil çay tüketmek için doktora danışılması gerekmektedir.

Kanama bozuklukları

Yeşil çayda bulunan kafein kanamayı artırabilir. Bu nedenle, bir kanama bozukluğu varsa yeşil çay tüketmeyin.

Göz sorunları

Yeşil çay içmek gözde basınç yaratabilir. Herhangi bir göz rahatsızlığınız varsa yeşil çay içmekten kaçının.

Karaciğer hastalığı

Yeşil çay ekstreleri, birçok karaciğer hasarı vakasına bağlanmıştır. Karaciğer sorunlarınız varsa, kullanmaktan kaçının.