Yunus Emre Akkor'dan Soğan Kebabı tarifi
Yunus Emre Akkor'un Osmanlı Mutfağı'ndan enfes yemekleri okurlarıyla buluşturduğu kitabından en leziz tariflerden biri de Soğan Kebabı. İşte ağızlara layık Soğan Kebabı tarifi...
SOĞAN KEBABI
1 kg ceviz büyüklüğünde soğan
750 Gr yağlı kıyma
1 yemek kaşığı biber salçası
1/3 çay bardağı nar ekşisi
2 yemek kaşığı tereyağ
2 adet domates rendesi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Kıymayı 1/2 yemek kaşığı salça, karabiber ve tuz ile iyice yoğurup, ceviz gibi köfteler yapın.
Soğanların en üst kabuklarını soyup yıkayın. Daha sonra tam ayırmadan bıçakla ikiye bölün.
İkiye ayrılan soğanların arasına köfteleri yerleştirip tepsiye dizin. Kalan fazla köfte olursa tepsinin üzerine ilave edin.
Domates rendesi, narekşisi, zeytinyağı, biber salçası, tuz , karabiber ve pulbiberi karıştırıp bir sos yapın ve yemeğin üzerine dökün. Tereyağını ilave edip üstünü kapatın 180 derecede 1 saat pişirin. Daha sonra üzerini açıp 10-15 dakika daha pişirip servis edin.