Kokteyl ve gece giyimi konusunda detaylarla farkını ortaya koymaktan çekinmeyen kadınlara hitap eden ZELL Sonbahar/Kış 2019 ‘Ready Couture’ koleksiyonu, mimari siluetlerden ve yer yer heykelsi formlardan ilham alıyor. Zengin bir dokunuş hissi uyandıran dokular ve ustaca yerleştirilmiş detaylarla dekore edilen koleksiyonda geometrik ve asimetrik parçalar da dikkat çekiyor.

Belirgin omuz formlarıyla eşleşen minik pencereler, taşlarla süslenen kemer ve pilise detaylarıyla tamamlanan dik yakalar koleksiyonun as parçalarından. Kusursuz işçiliğin vurgulandığı cesur detayları dekolte olarak kullanan ZELL kadını, sıra dışı tasarımlarla kendini gösteren bu elbiseler sayesinde davet ve kokteyl ihtiyaçlarına karşılık buluyor.

Göz alıcı detaylara sahip ZELL ‘Ready Couture’ koleksiyonunda abraham ve krep kumaşlar deri görünümlü dokularla bir arada kullanılırken volanlar abraham satenlerle, piliseler kreplerle, payetler ise deri görünümlü malzemelerle modernize ediliyor. Krep ve deri görünümlü kumaşların eşlik ettiği kapüşonlu üstler file detaylarıyla sporlaştırılırken fermuar ve cepler de tasarıma alışılmamış havada bir görünüm katıyor.

Koleksiyon geneline hâkim olan sarı, gri, siyah ve yer yer fuşya tonlarından oluşan sezonun renk paleti ise, güçlü ve rafine bir stil için kusursuz denge yaratıyor. Bu sezon ilk defa bir ZELL koleksiyonunda deneyimlenen desen kullanımında ise leopar baskılar kokteyl ve gece elbiselerine abartıdan uzak bir boyut katıyor.