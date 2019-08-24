KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Kıbrıs sorunu çözülmedikçe kavgamız sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün bir araya gelen Tatar, Milliyet’e konuştu. 2016-2018 arasında kaynak akışı üzerine imzalanan protokolün devreye girmesini tekrar gündeme getirdiklerini belirten Tatar, buna ilişkin, 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 2019 için kısa vadeli bir anlaşma imzaladığını söyledi. Tatar, “Bizim için önemli olan Türkiye’nin desteğinin sürmesi. Türkiye’den hibe, kredi olmak üzere çeşitli proje destekleri var. 2019 için Türkiye’nin desteği savunma giderleri dahil olmak üzere 750 milyon TL olacak” dedi.

‘Türkiye kararlı’

Türkiye’den dördüncü gemi olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yola çıktığını belirten Tatar, şöyle konuştu: “Büyük bir rezerv bulunmasını bekliyoruz. Güneyde Rumlar istedikleri şekilde ülkelerle anlaşmalar yapıyor. Biz de kuzeyde böyle bir çalışma için pozisyonumuzu aldık. Kendi haklarımızı ve varlığımızı koruma adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye iddialı ve kararlıdır... Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilcisi olarak bölgedeki hakların sadece kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Türkiye, Doğu Akdeniz’de en uzun sahili olan ülke olarak deniz hukukuna göre, Türkiye’nin 200 mil güneye giden ve Kıbrıs’ın ötesinde Mısır’a kadar uzanan parsel hakları var... Türkiye Doğu Akdeniz’e gemilerini göndererek pozisyonumuzu sahipleniyor. Rumların tek yaptığı tanınmış devlet olmanın avantajını kullanmak.”

‘Biz de buradayız’

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rumların işgali altında olduğunu ve böyle bir haklarının bulunmadığını söyleyen Tatar, “Anlaşmalara göre, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve halk var. Türkiye de buranın garantörü. Bütün haklarımızı onların insafına ve iradesine terk etmemiz söz konusu değil. Onlar buradaysa, biz de buradayız. Kıbrıs sorunu çözülmediği müddetçe de bu kavga devam edecek” dedi.

‘Rumların umudu AB’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yıllardır görüştüğünün altını çizen Tatar, şunları söyledi: “Akıncı, 4.5 yıl önce, iktidar vaadi olarak 3 ay içerisinde sorunu çözeceğini söylemişti. Bu saatten sonra Akıncı ne yapacak da sorunu çözecek? Rumların çözüm önerisi, Türkiye’nin garantörlüğünün son bularak, AB’nin garantörlüğünün devreye girmesi. Kıbrıslı Türklerin böyle bir ortamda hayat bulması mümkün değil.

Maraş için istişarede bulunduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapalı Maraş’ın yeniden inşası ve ihale süreçlerine ilişkin istişarede bulunduklarını söyleyen Tatar, “Maraş, Kıbrıs Türk yönetiminde açılacak ve Vakıflar İdaresi’ne ait mülkler de iade edilmek şartıyla eski yasal sahipleri buraya dönebilecek. Son kararı ise, Taşınmaz Mal Komisyonu belirleyecek. Avrupa Birliği mahkemelerinde çok sayıda dava var. Maraş kapalı olduğu için, mallarının karşılığında tazminat talep ediyorlar” diye konuştu.