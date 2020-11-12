Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya

Uluslararası Güreş Federasyonu FILA tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ olarak kabul edilen Hamza Yerlikaya, Sivas şehri için bir gurur kaynağıdır. Tıpkı Babası Mustafa Yerlikaya gibi güreşçi olan Hamza Yerlikaya 1986 yılında güreşe başlamıştır.

Hamza Yerlikaya’nın katıldığı ilk uluslararası turnuva Kanada Quebec’de yapılan 1991 Yıldızlar (16 yaş altı grubu) Dünya Şampiyonası’dır. Bu turnuvada dördüncülük elde etmiştir.

1996 Atlanta ve 2000 Sidney Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Yerlikaya, 3 kez Dünya Şampiyonu, 8 kez de Avrupa Şampiyonu olmuştur. Greko-Romen stilde 82, 84, 85 ve 86 kilolarda adeta rakip tanımayan Hamza Yerlikaya, Türk spor tarihinin efsanelerinden biri haline gelmiştir.

22 Ekim 2012 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı görevine de gelen Yerlikaya daha sonra şehri Sivas’tan milletvekili seçilmiştir. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak halen daha Türk sporuna hizmet eden unutulmaz güreşçi, gençlere de örnek olmayı başarmıştır.