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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Baklavacılar e-ticaretle başardı
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    21.10.2020 - 07:00 |

    Baklavacılar e-ticaretle başardı

    Gaziantep deyince baklava sektöründen bahsetmeden olmaz.

    Baklavacılar e-ticaretle başardı

    Yüzlerce baklavacının bulunduğu şehrin en bilinen markalarından biri ise İmam Çağdaş. İmam Çağdaş’ın dördüncü kuşak temsilcisi Burhan Çağdaş’a pandemiyi kendilerinin ve sektörün nasıl geçirdiğini soruyoruz: “Pandemi döneminde kebap bölümü kapalıydı. Baklavada da e-ticaret sayesinde ayakta kaldık. Ancak kargo sisteminde sıkışmalar oldu. O olmasaydı daha iyi satışlar da yapabilirdik. İnsanlar baklavadan vazgeçmedi. Talep çoktu. İstanbul, Ankara, İzmir, yurtdışından talep geldi. Bizim online satışımız vardı. Şehirde pek çok baklavacının var. Bu nedenle geçen yılın cirolarının yüzde 70’ini yapabildik. Kebap kısmı yüzde 50’lerde kaldı. Ancak şehirde yemenici, kunduracı gibi turizme hitap eden Kobiler zor durumda.”

    Dünyaya gidiyor

    İhracata da değinen Çağdaş, yurtdışından da talep geldiğini aktararak, “Biz genelde Nusret restoranıyla çalışıyoruz. Bulunduğu ülkelere baklava gönderiyoruz. Ama şehrimizde baklavacılar ihracat yapıyor. Dünyanın her yerinden talep var. Almanya, Amerika, Arap ülkeleri. Pandemide de kesilmedi. Kargolar nedeniyle biraz aksasa da talep eski haline döndü. Genelde Almanya’ya çok gidiyor. Amerika çok iyi. Arap ülkeleri de ilerisi için parlak görünüyor. Dünya Türk baklavasını seviyor” diye konuştu.

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