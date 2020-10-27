Boynuz kulağı geçti

Manisa şehrinin yıllarca lokomotif takımı olmuş, kenti uzun yıllar Süper Lig’de temsil etmiş Manisaspor, son yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. Son olarak 2012’de en üst ligde boy gösteren siyah-beyazlılar, o tarihten sonra sürekli gerilemekten kurtulamadı ve bulunduğu ligleri ardı ardına terk etmek zorunda kaldı.

2020 Şubat’ında bu gelişmelerin en dramatik olanını yaşadı ve 3. ligde de tutunamayarak kendisini amatör kümede buldu. Üst üste 3 yıl küme düşmenin acısını yaşayan köklü ekip, 36 yıl sonra amatör lige geriledi ancak pandemi süreci nedeniyle liglerde küme düşmenin iptal edilmesiyle son anda 3. ligde tutundu. Takımın yaşadığı gerilemenin, Vestel’in uzun bir süredir kulübe verdiği yoğun maddi desteği çekmesiyle paralel gelişmesi dikkat çekti.

Vestel, Avrupa TV pazarının ilk 2, beyaz eşya pazarının ilk 5 üreticisinden biri olarak tüm üretimini Manisa’da yer alan, Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de gerçekleştiriyor.

1.3 milyon metrekare alan üzerine kurulu alanda 16 bin kişinin üzerinde istihdam eden şirket, 15 yıl sponsorluğunu yaptığı Manisaspor ile bağlarını sonunda kopardı.

Manisaspor’un düşüşüne paralel olarak bölgede bir başka takımın yıldızı parladı. Akhisarspor birbiri ardına elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi, kısa süre içerisinde futbolda ilin bir numaralı temsilcisi haline geldi. Manisaspor 2011-12 sezonu sonunda Süper Lig’e veda ederken aynı sezon Akhisarspor da alt ligden bu lige yükselerek onun yerini doldurdu.

Süper Lig’de yıllarca büyük takımlara kök söktüren ve her geçen sene başarı grafiğini yukarı çeken yeşil-siyahlılar 2018’de önce Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı kazanarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi ve Manisa’nın yüz akı haline geldi. En üst ligde İzmir takımı olmayan sezonlar da geçiren Akhisarspor, bir dönem sadece bağlı bulunduğu ili değil; tüm bölgenin temsilcisi oldu.

Yeni stadyum canlılık getirdi

Tesisleşme konusunda gelişmekte olan şehirlerden bir tanesi olan Manisa’da yapılan yeni stadyum, bu alandaki atılımların dikkat çekici örneği oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın sponsorluğunda Akhisar Belediye Başkanlığı tarafından 100 milyon TL’ye inşa edilen 12 bin kişi kapasiteye sahip Spor Toto Akhisar Stadyumu, 2018 Ocak’ında Akhisarspor ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma ile açıldı.

Yeni stadyum sayesinde, Süper Lig’de 5 buçuk sezon maçlarını 50 kilometre uzaklıkta Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda yapan yeşil-siyahlılar, ilçe merkezinde oynamaya başladı. Ev sahibi olduğu maçlarda yoğun bir taraftar desteğinden mahrum kalan Akhisarspor, yeni evinde rakiplerini dolu tribünler önünde ağırlama avantajına sahip oldu. İlçe esnafı da spor turizmi bağlamında bundan yararlandı. Konuk takımların taraftarları geldikleri maçlarda konaklama ve yeme-içme harcamalarıyla kent ekonomisine katkıda bulundular.

SPORU VE SPORCUYU DOYURAN KÖFTE!

Manisaspor’a uzun yıllar sponsorluk yapan ve büyük bir destek veren teknoloji devi Vestel’in, siyah-beyazlılardan bu desteğini çekmesi, kulübün maddi açıdan zayıflamasını beraberinde getirdi. Manisa’dan bayrağı devralan ve bölgede son yılların en etkili takımı haline gelen Akhisarspor, ilçe belediyesinin yanı sıra kentteki özel kuruluşlardan da ciddi destek gördü. Akhisar’ın iki önemli markası, yeşil-siyahlı takımın yükselişinde önemli pay sahibi oldu.

Türkiye çapında tanınan ulusal markalar olan Ramiz Köfte ve Keskinoğlu kulübe sponsorluklarıyla katkı sundu, ünlü köftecinin logosu uzun yıllar formada göğüs reklamı olarak yer aldı. Bu iki şirketin yetkilileri Akhisarspor’un yönetim kurulunda yöneticilik de yaparak, maddi desteğin yanı sıra karar süreçlerinde de yer aldılar.

Ramiz Köfte ayrıca Akhisarlı cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı’na da sponsorluk sağlıyor.

İLÇELERE GÖRE KULÜP SAYILARI

Şehzadeler: 92

Yunus Emre: 66

Turgutlu: 48

Akhisar: 34

Salihli: 31

Soma: 16

Saruhanlı: 14

Alaşehir: 13

Kula: 9

Selendi: 7

Manisa’ya taze kan

Manisaspor’un birbiri ardında küme düştüğü yıllarda il merkezinde başka bir takım daha yükselişe geçti. Amatör liglerden yukarı doğru tırmanan Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz yıl şirketleşme yoluna gitti ve takımın yeni adı Manisa Futbol Kulübü oldu. Manisa FK mücadelesini, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta TFF 1. Lig’e yükselme hedefiyle sürdürüyor.

Birbiri ardına yeni tesisler

Manisa genelinde tesis yatırımları son hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, bakanlığın gerçekleştirdiği memleketindeki bu tesis inşaatlarını sık sık ziyaret ederek gelişmeler hakkında bilgi alıp, yerinde incelemelerde bulunuyor. Akhisar Gençlik Merkezi, son dönemde tamamlanan bu yatırımlardan sadece bir tanesi.

Akhisar’da 6315 metrekare alan üzerine spor salonlu olarak inşa edilen tesiste açık basketbol sahası, açık tenis kortu ve bir çok derslik bulunuyor. Soma Gençlik Merkezi ise 3650 metrekare alanda inşa edildi. Çok amaçlı salon ve kütüphane ile derslikleri barındıran komplekste açık alan spor sahaları bulunuyor. Soma’da yapılan 300 kişilik öğrenci yurdu da son dönemde yapımı sona eren merkezler arasında yer alıyor.

Dövüş ustası Mert Şişmanlar

Dövüş sporlarının oldukça popüler olduğu bir kent olan Manisa’da bu ilgi rakamlara da yansımış durumda. 5 bine yakın lisanslı sporcusu olan Judo, bu branşlar içerisinde en üst seviyede yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediye sporcusu Mert Şişmanlar, Gençler Dünya Judo Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğüne ulaşarak boynuna taktığı bronz madalyayla büyük bir başarıya imza attı. 20 yaşındaki sporcunun Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda aldığı altın madalyası da bulunuyor.

Basketbolun lokomotifleri

Basketbolda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Akhisar Belediye Basketbol ili temsil ediyor.

Her iki takım da ikinci lig seviyesindeki Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor.

İl bünyesinde genç basketbol takımları da ulusal düzeyde dereceleriyle dikkat çekiyor.

Minderi dar ediyor!

Manisalı Kerem Kamal, yıldızlar ve gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonası’nda kendinden büyük rakipler arasında altın madalyalar kazandı. 3 kez dünya gençler şampiyonu olan Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın genç grekoromen güreşçisi seçildi. 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda büyüklerde ilk kez çıktığı minderde bronz madalyayı boynuna takan 20 yaşındaki sporcu, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda ise gümüş madalya elde etti.