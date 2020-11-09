İtalya’yı bırakıp Ayvalık’tan aldılar

Dünyanın önde gelen butik zeytinyağı üreticileri bile makinelerini Ayvalık’tan temin eder hale geldi. Bu atağın arkasında ise, Rıfat Avşar Kahyaoğlu var. Bir müşterisinin talebi üzerine İtalya’dan zeytin sıkma makinesi sipariş eden Kahyaoğlu, uğraşlarına rağmen makineyi teslim alamayınca kendisi yapmaya karar veriyor. Stoktan paketlemeye kadar bu alanda üretim yapan Kahyaoğlu, tüm araştırmaları ve incelediği makineler ardından dünyaca tercih edilen zeytin kırma/sıkma makinesini de üretmiş oldu. Kahyaoğlu’nun yerli üretimi, dünyada butik zeytinyağı üreticilerinin özel makine tercihini karşılıyor.

Finansör yok

Rıfat Avşar Kahyaoğlu, ürettikleri pek çok farklı makineyi 45 ülke ile buluşturduklarını söyledi. Zeytin sıkma makinesinin özellikleri ve taleple ilgili Kahyaoğlu, şunları söyledi:

“En iyi zeytinyağını üretmek için ona özel tasarımlı makineler gerekir. Bu üst segment makine konusunda İtalyanların hegemonyasını da kırmış olduk. Yine yıkama, yaprak alma ve taş alma yani ayıklama aşamasını dünyanın en kısa parkurlu sistemiyle yapabiliyoruz. Patent aldık. Zeytinyağı atığı olan kara su, büyük sorundur. Kara suyu dünya üzerinde arıtan bir sistem yok. Patentli bir Ar-Ge çalışması yaptık. Finansör olmadığı için şimdilik askıda kaldı.”