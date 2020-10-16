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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Timsahın mucidi Majid Mususi
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    16.10.2020 - 07:00 |

    Timsahın mucidi Majid Mususi

    Bursaspor denildiği zaman akıllara hemen Timsah simgesi geliyor. 1963 yılında kurulan Bursaspor yıllarca ‘Yeşil İnciler’ olarak tanındı. Ancak 1995-96 sezonundaki müthiş UEFA Inter Toto Kupası döneminde Majid Mususi ezberleri bozdu.

    Timsahın mucidi Majid Mususi

     

    Attığı gollerden sonra Timsah sevinciyle akıllarda yer edinen Ugandalı forvet, böylece yeşil-beyazlılara yeni bir simge kazandırdı. Elvir Baliç ve Ercüment Şahin ile hücum hattında müthiş bir uyum yakalayan Mususi, Bursaspor’da çok sevildi.

    13 Aralık 2005’te hayatını kaybeden ünlü forvet, Uganda’da bile Bursaspor aşkını yaymış, yaşatmıştı.  

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