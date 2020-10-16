Timsahın mucidi Majid Mususi

Attığı gollerden sonra Timsah sevinciyle akıllarda yer edinen Ugandalı forvet, böylece yeşil-beyazlılara yeni bir simge kazandırdı. Elvir Baliç ve Ercüment Şahin ile hücum hattında müthiş bir uyum yakalayan Mususi, Bursaspor’da çok sevildi.

13 Aralık 2005’te hayatını kaybeden ünlü forvet, Uganda’da bile Bursaspor aşkını yaymış, yaşatmıştı.