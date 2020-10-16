Yatırım iştahı zirvede Bursa kabına sığmıyor

Bursa, 3 milyonluk nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 4’üncü şehri. 3 saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyarlık nüfusun merkezinde yer alan bir sanayi kenti. 17 organize sanayi bölgesinde binlerce fabrika üç vardiya üretime devam ediyor. Dış ticaret hacmi 26 milyar doları aştı. Geçen yıl 16 milyar dolar ihracat yaptı. 6.5 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla bu alanda Türkiye’nin lideri...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, odaya kayıtlı 46 bin sanayi ve ticaret şirketinin kent ve ülke ekonomisine katma değer yaratmak için gece gündüz çalıştığını söylüyor.

Burkay, “Koronavirüs salgınına karşın Bursa’da yatırım iştahı devam ediyor, büyük yatırımlar için arsa bulunamıyor. Yerli otonun gurur yolculuğu buradan başlayacak. Milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörü olacağız. Ekonomik altyapımız salgından sonra çok önemli fırsatlar sunuyor. Küresel ticaretin kilit oyuncuları arasında yerimizi güçlendireceğiz” diyor.

Yerli oto heyecanı

Bursa’da sanayi çevrelerini son dönemde en fazla heyecanlandıran gelişmenin Türkiye’nin otomobili yatırımı olduğunu belirten Burkay, “Gemlik’te kurulan yerli otomobil fabrikamız, kentimizin kalkınmadaki rolünü daha da artıracak. Bursamızı milli teknoloji hamlesinin en önemli aktörü haline getirmek istiyoruz” diyor.

Makro yatırımları kente kazandırmak adına yapılan çalışmaların, yerli otomobil için güçlü altyapı oluşturduğunu kaydeden Burkay, “Firmalarımızın kümelenme çalışmaları, BTSO MESYEB ve BUTGEM gibi insan kaynağı merkezlerimizle birlikte, BUTEKOM, Model Fabrika, TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi projelerimiz milli otomobil hamlesinin başarısını taçlandıracak. KOBİ OSB ve TEKNOSAB ile birlikte yerli otomobil Türkiyemizin yeni ekonomi modeline geçişinde üçlü sac ayağı oldu” diyor.

Gözü yüksek teknolojide

Bursa’nın ticaret ve sanayi kültürüne sahip bir kent olduğunu vurgulayan Burkay, şehrin başta tekstil, otomotiv, makine, metal sanayi, kimya, mobilya ve tarım gibi birçok sektörde üretim ve ihracat lideri olduğunu kaydediyor. Burkay, “İhracatta 4 dolarlık kilogram birim fiyatına ulaştık. Hedefimiz, katma değerli ve yüksek teknolojili üretim modeline geçmek. Mevcut altyapıyla firmalarımız, uzay, havacılık, savunma ve raylı sistemlerde daha iddialı bir konuma yükseliyor” diye konuşuyor.

Küresel ticarette kilit oyuncu olacağız

Burkay, “Üretim gücümüz, hızlı toparlanma refleksimiz, sağlam ekonomik altyapımız ve uluslararası yatırımcıların tedarik zincirindeki yeni arayışlar, ülkemize salgından sonra çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlara odaklanarak Bursa’nın küresel ticarette kilit oyuncular arasında yerini almasını amaçlıyoruz” diyor.

Burkay, “Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımızın yerlileşme ve millileşme konusundaki hassasiyetinin önemini de bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Üreten ve tasarlayan bir ülke olmak artık bir tercih değil zorunluluk. Türkiyemizin potansiyelini ortaya koyabilmesi için ithalatımızı kısıtlayıp yerli ve milli üretime odaklanmalıyız” diye sözlerini tamamlıyor.

Pil ağırlığı kompozitle dengelenecek

Yerli otomobil projesini destekleyen çalışmalar çoktan başlamış bile... Burkay, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) yerli otomobilin yüksek pil ağırlığının kompozit malzemelerle dengelenmesi üzerinde çalışıldığını açıklıyor. Ayrıca, elektrikli araçlar konusunda teknik eleman yetiştireceklerini, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’yle işbirliği yapıldığını, üniversitelerin öğrenci alımına başladığını söylüyor.

Burkay, “Ülkemizin gurur yolculuğu Bursa’dan başlatılacak. Yerli otomobil yeni bir kalkınma hamlesini Bursa’dan başlatmamız için büyük fırsat. Milli otomobilimizin uluslararası bir marka olmasının en büyük destekçisi olacağız. Bursa, gelecek 50 yılda da otomotiv endüstrisi merkezlerinde yer alacak. Bursa’nın Türkiye ekonomisinin kalkınmasındaki öncü rolü daha da güçlenecek” diye konuşuyor.

Büyük yatırımlara arsa bulunamıyor

Bursa’da mevcut sanayi alanlarının büyük ölçekli yatırımlar için yetersiz kalması ya da arsa bedellerinin yüksek olması nedeniyle bölgenin yüksek teknolojili üretime dönük olarak yeni nesil teşviklerle yeniden planlanması gerektiğini ifade eden Burkay, “25 milyar dolarlık dev yatırımla ülkemizi yüksek teknolojili üretim hedeflerine daha da yaklaştıracak olan TEKNOSAB gibi projelerin sayısının artırılması ülkemizin küresel rekabetteki konumunu da yükseltecektir. KOBİ OSB, verimliliği ciddi oranda artıracaktır. Projeyi duyurduğumuz ilk günlerde bile 2 bin 500’den fazla yatırım talebi iş dünyamızın yatırım iştahını fazlasıyla göstermektedir” diyor.