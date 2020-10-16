Tamiratla başladı ileri teknolojinin Ar-Ge merkezi oldu

Şirketin, 2017’de de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak ilan edildiğini kaydeden Ispalar, üretim faaliyetlerini şöyle sıralıyor:

Patent deposu

“Endüstriyel otomasyon sektöründe ölçüm kontrol cihazları, nem sıcaklık sensörleri, jeneratör kontrol cihazları, uzaktan izleme ve kontrol yazılımları yapıyoruz. Ar-Ge merkezimiz, yeni ürün tasarlama, iyileştirme, geliştirme yapmak üzere sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalara önderlik eden ve destek olan bir teknoloji merkezidir.”

Akıllı makinelere yönelik birçok ürün ve altyapı geliştirdiklerini, 2016’da yüzde 100 yerli donanım ve yazılıma sahip olan HMI operatör panelini piyasaya sunduklarını kaydeden Ispalar, “Operatör panelleri konusunda ürün ailemizi genişlettik. Profesyonel operatör paneli ürünlerimize Yerli Malı ve Teknolojik Ürün Deneyim (TUR) belgelerini aldık. Ar-Ge ve inovasyon sonucunda yüzde 100 yerli ve ileri teknoloji ürünleri piyasaya sunuyoruz. Bugüne kadar 12 kamu destekli ulusal projeyi başarıyla tamamladık. Şu an Ar-Ge merkezimizde 14 eş zamanlı proje yürütüyoruz. Korumasını devam ettirdiğimiz pek çok patent, tasarım tescilimiz ve yazılım telif hakkımız bulunuyor” diyor.

Kilosu 100 dolar

Ispalar, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydederek, 2019’da 100 dolar olan ihracat kilogram değerini 2021’de 125 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.

Ispalar, “İçinde bulunduğumuz koronavirüs pandemisi sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Salgının ilk dönemlerinin 2020 başında olması, tedarik konusunda çok fazla etkilemedi çünkü satın almalarımızı yılbaşında yapmıştık ancak yılın ikinci yarısında tedarik konusunda zorlandık. İhracat konusunda birtakım aksaklıklar yaşadık, çoğu ülkede karantina uygulandığı için gümrük çıkışlarında beklemeler yaşadık. Bazı ülkelerin Türkiye’yi riskli bölge ilan ettiği durumlarda ise o bölgelere hiç gönderi yapamadık. Ancak bölge bölge değişiklik gösterdi. Örneğin Avrupa’ya kısıtlama geldiğinde Uzak Doğu’ya ihracat yapabildik” diye konuşuyor.

Ispalar, “Dijitalleşme konusunda yatırımlar yapıyoruz. Firmamızın iç süreçlerinde dijitalleşme yönünde adımlar atıyoruz. Ayrıca geliştirilen yeni ürünlerde de dijital entegrasyon yapılabilmesi konusunda yeni proje ve yatırımlarımız devam ediyor” diyor.