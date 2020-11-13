Zafer yürüyüşü

Şehri futbolda en üst seviyede temsil eden takım Afjet Afyonspor, Misli.com 2. Lig’de mücadele ediyor. Birbiri ardına elde ettiği başarılı derecelerle, kısa sürede bulunduğu liglerde kademe atlayan mor-beyazlı takım 2015-16 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig’den 3.lige yükseldi. Burada yalnızca bir sezon bekleyen Afyon ekibi ilk sırada tamamladığı ligden direkt olarak terfi etmeyi başardı.

2017-18 sezonunda ikinci ligdeki ilk macerasında play-off oynama başarısı gösteren Afjet Afyonspor, finalde karşılaştığı Sakaryaspor’u mağlup ederek soluğu TFF 1. Lig’e çıktı. 2013 yılında kurulan kulüp böylece en önemli başarısını elde etmiş oldu. Ne var ki 2018-19 sezonunda bu seviyede kalıcı olmayı başaramadı ve 16. sırada küme düşme potasında tamamladığı sıralama sonucunda yeniden bir alt lige dönmek zorunda kaldı.

Afjet Afyonspor geçen sezon yükselme hedefiyle yola koyuldu. Takım bu hedefine yaklaştı da ancak play-off potasına girmenin eşiğinde olduğu altıncı sırada bulunduğu esnada ligler bitime altı hafta kala pandemi nedeniyle iptal edildi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon da aynı hedef doğrultusunda başladı. Şehrin gururu olan mor-beyazlılar, içinde bulunduğumuz sezonda yine TFF 1. Lig’e dönme hedefiyle mücadelesine devam ediyor.

Sahipataspor’un isim değiştirmesiyle yedi yıl önce kurulan Afjet Afyonspor, ilin sembolü haşhaş çiçeğinin rengi mor-beyaz renklerini alarak formasına koydu. Kulübün logosu da haşhaş bitkisinin formunun içerisinde yer alan futbol topu olarak belirlendi. Takımın maçlarını oynadığı yeni stadı 2015’te açıldı. Modern bir görünüme sahip olan Afyon Zafer Stadyumu da, yine takımın renklerini yapıya aksettiren bir formda tasarlandı.