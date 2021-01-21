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21.01.2021 - 11:46 |

Aslı Turanlı'nın sanat sevgisi

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Aslı Turanlı'nın sanat sevgisi
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Aslı Turanlı, AVM'de mağazalardaki vitrinleri inceledikten daha sonra meydan katındaki ‘Yenilebilir Sanat’ müzesinde soluğu aldı.

Şeker hamurundan yapılan heykel sergisinde dolaşırken gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, "Burada sanat sergisi açıldığını duyar duymaz geldim. Şeker hamurundan bir mucize yaratmışlar neredeyse. Çok güzel şeyler yapmışlar. Ben de birini satın almayı düşünüyorum" dedi.

Turanlı, beğendiği heykeli evine sipariş ettikten sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.

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