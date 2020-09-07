MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü
07.09.2020 - 11:06 |

Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü

Bir arkadaşının teknede düzenlenen doğum günü partisine katılan genç oyuncu Bahar Şahin, selfie çekmek isterken 15 bin TL değerindeki son model telefonunu denize düşürdü. Oyuncu karaya ayak basar basmaz yeni bir telefon aldı.

Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü
ABONE OL

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Bahar Şahin'e katıldığı doğum günü partisi pahalıya patladı.

Bahar Şahin 15 bin TLlik telefonunu denize düşürdü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bahar Şahin: Uçtum, daldım, sörf yaptım

KARAYA AYAK BASAR BASMAZ YENİ TELEFON ALDI

Genç oyuncu arkadaşları ile birlikte Fenerbahçe'den tekneyle Boğaz'a açıldı ve yakın bir dostunun doğum gününü kutladı. Bir ara teknenin ucuna kadar giden Bahar Şahin, selfie çekmek isterken elindeki 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü. Şoke olan oyuncu, karaya ayak basar basmaz telefon almaya koştu. Hemen yeni bir telefon alan Şahin, başka bir hafızada daha sakladığı numaralarını ve fotoğraflarını cihaza yeniden yükletti. 

Birkaç gün önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şahin, tatilden döndüğünü söyledi. Güzel oyuncu, tatilin kendisi için iyi geçtiğini dile getirerek, "Güzel tatil yaptım. Düz sporlardan çok adrenalin içeren sporları tercih ediyorum. Kafamı dinledim, uçtum, daldım ve sörf yaptım. Düz sporlar bana göre değil" şeklinde konuştu.

Bahar Şahin 15 bin TLlik telefonunu denize düşürdü

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bahar Şahin: Sadece yanağından öptüm
Beren Saat, Kenan Doğulu’nun sahnesinde dans ettiAralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'nun konserinde ettiği dansla beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kubilay Aka-Alina Boz korona virüse mi yakalandı? Kubilay Aka-Alina Boz kimdir, son sağlık durumları nasıl?

Kubilay Aka-Alina Boz korona virüse mi yakalandı? Kubilay Aka-Alina Boz kimdir, son sağlık durumları nasıl?

MasterChef'te kim elendi? Kim birinci oldu?

MasterChef'te kim elendi? Kim birinci oldu?

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum

Hande Soral'dan eşine: Seni seviyorum

Masterchef'te kim elendi, Gülşah mı, Berker mi? 6 Eylül 2020 Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Masterchef'te kim elendi, Gülşah mı, Berker mi? 6 Eylül 2020 Masterchef Türkiye'de elenen kim oldu?

Sıradaki Haber