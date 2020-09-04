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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: 'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti
04.09.2020 - 12:15 |

Son dakika: 'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

Fatih Akın'ın ünlü filmi 'Duvara Karşı'da canlandırdığı rol ile tanınan Birol Ünel, kansere yenik düştü.

Son dakika: 'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti
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Fatih Akın’ın yönettiği "Duvara Karşı", "Temmuz’da" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan, Almanya’da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar alkolle mücadele eden Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı. (Sözcü)

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BİROL ÜNAL KİMDİR?
1961 yılındı Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan, daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in, sinema kariyeri 1987 yılında "Yolcu" filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda 'Caligula' rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği "Temmuz’da" filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı, "Duvara Karşı" ile de ününü perçinledi.

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