19.12.2020 - 07:00 |
Duygusal mesaj
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, oğlu Kerem Alp’in yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, oğlu Kerem Alp’in yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı. Londra’da bulunan iş insanı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Doğumundan tam sekiz yıl geçti. Hayatımda bu senelerim öğreti ve tecrübelerle doluydu. Beni büyüten, kendime inanmamı sağlayan, sevgi dolu yavrum... İyi ki doğmuşsun.”