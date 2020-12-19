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19.12.2020 - 07:00 |

Duygusal mesaj

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, oğlu Kerem Alp’in yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı.

Duygusal mesaj
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, oğlu Kerem Alp’in yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı. Londra’da bulunan iş insanı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Doğumundan tam sekiz yıl geçti. Hayatımda bu senelerim öğreti ve tecrübelerle doluydu. Beni büyüten, kendime inanmamı sağlayan, sevgi dolu yavrum... İyi ki doğmuşsun.”

 

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