Duygusal mesaj

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Elif Gönlüm, oğlu Kerem Alp’in yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir notla kutladı. Londra’da bulunan iş insanı, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Doğumundan tam sekiz yıl geçti. Hayatımda bu senelerim öğreti ve tecrübelerle doluydu. Beni büyüten, kendime inanmamı sağlayan, sevgi dolu yavrum... İyi ki doğmuşsun.”