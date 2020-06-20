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HaberlerMagazin Haberleri Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın'ın alışveriş keyfi
20.06.2020 - 14:45 |

Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın'ın alışveriş keyfi

İş hayatının önemli isimlerinden Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın'ın alışveriş keyfi
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ANNE KIZIN ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Öğlen saatlerinde AVM’ye gelen Emel Ayaydın ile kızı Yağmur Ayaydın'ın adeta iki arkadaş gibi gezmesi ve alışveriş yapması gözlerden kaçmadı.

Alışverişe Parle Restaurant'da yemek molası veren anne kız, daha sonra gün boyu meydan katında bulunan açık alanda alışveriş keyfine devam etti.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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