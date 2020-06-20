Emel Ayaydın ve kızı Yağmur Ayaydın'ın alışveriş keyfi

ANNE KIZIN ALIŞVERİŞ GÜNÜ

Öğlen saatlerinde AVM’ye gelen Emel Ayaydın ile kızı Yağmur Ayaydın'ın adeta iki arkadaş gibi gezmesi ve alışveriş yapması gözlerden kaçmadı.

Alışverişe Parle Restaurant'da yemek molası veren anne kız, daha sonra gün boyu meydan katında bulunan açık alanda alışveriş keyfine devam etti.